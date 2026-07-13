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اقتصاد

14.3مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات في ذروة الصيف

مسافرون عبر مطار زايد الدولي
13 يوليو 2026 09:51

رشا طبيلة (أبوظبي)
تحقق دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في السّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران خلال ذروة الموسم الصيفي، مقارنةً بالأشهر السابقة، لا سيما في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، لتسجّل إجمالي 14.3 مليون مقعد خلال الشهرين، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

 

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وأشارت بيانات المؤسسة الشهرية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن السعة المقعدية في يوليو الجاري سجّلت 6.87 مليون مقعد، مقارنة بنحو 5.6 مليون مقعد في يونيو الماضي، بنمو 22%، فيما يسجّل شهر أغسطس 7.4 مليون مقعد، بنمو 7.3% مقارنة بشهر يوليو، في وقت ارتفعت السعة المقعدية في يونيو الماضي، بنسبة 8.2%، مقارنة بشهر مايو الماضي، الذي سجّل 5.2 مليون مقعد، وارتفعت في مايو بنسبة كبيرة بلغت 31% مقارنة بأبريل الذي شهد تسجيل 3.9 مليون مقعد.
وبذلك شهدت السعة المقعدية نمواً متواصلاً منذ أبريل الماضي بعد أن تراجعت بسبب الأوضاع الإقليمية، لتعود للارتفاع وتصل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الموسم الصيفي الذي يُعد موسم الذروة للسفر بمطارات الإمارات.
الشرق الأوسط 
وعلى صعيد الشرق الأوسط، بلغ إجمالي السعة المقعدية لرحلات الطيران نحو 47.1 مليون مقعد في يوليو وأغسطس، لتستحوذ الإمارات على حصة 30.4% من إجمالي السعة المقعدية بالشرق الأوسط خلال الشهرين.
وكانت الإمارات سجّلت 8.3 مليون مقعد بالسعة المقعدية في يناير الماضي، و7.3 مليون مقعد في فبراير الماضي، و5.6 مليون مقعد في مارس الماضي، لتتراجع عن مستوياتها الطبيعية في أبريل إلى 3.9 مليون مقعد، وتعاود الارتفاع بدءاً من مايو الماضي حتى أغسطس المقبل.
 الناقلات الوطنية 
وتوقّعت الناقلات الوطنية والمطارات نمواً ملحوظاً في السفر خلال الموسم الصيفي، حيث من المتوقع أن تنقل «الاتحاد للطيران» أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الصيف وتحقيق متوسط إشغال للمقاعد يفوق 85%، في وقت يستعد مطار دبي الدولي لذروة موسم السفر الصيفي، مع توقّع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ في حركة المغادرين اعتباراً من 2 يوليو، مع توجّه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية، ومن المتوقع أن يكون يوم 12 يوليو الأكثر ازدحاماً، مع استقبال أكثر من 225 ألف مسافر، ضمن فترة تمتد على مدار أسبوعين تتجاوز فيها الحركة اليومية حاجز 200 ألف ضيف بشكل متكرر.

تصدُّر إماراتي 

تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في جميع الأشهر خلال عام 2025، وفقاً لبيانات المؤسسة الشهرية للعام المشار إليه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الدولة 158 مليون مسافر العام الماضي، بنمو 6.7 % مقارنة بعام 2024، في وقت سجّلت فيه أكثر من مليون حركة جوية، بنمـو 6.8 %.





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