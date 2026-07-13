«جمارك دبي»تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية

دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها 2026 - 2030، واصلت جمارك دبي الاستثمار في تطوير قياداتها التنفيذية، من خلال استعراض أبرز محاور ومخرجات برنامج «القيادة لاستشراف مستقبل التجارة الاستراتيجية»، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

وعقد البرنامج خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2026، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، المصنفة الأولى آسيوياً؛ وذلك بهدف تعزيز جاهزية القيادات لمواكبة التحولات العالمية، وترسيخ ريادة جمارك دبي في تطوير منظومة جمركية مستقبلية تدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويأتي البرنامج ضمن توجهات جمارك دبي الرامية إلى بناء قيادات الصف الثاني والثالث لتعزيز الفكر العالمي والقدرة على استشراف المتغيرات وتحويلها إلى فرص تطوير، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وركز البرنامج على أبرز القضايا التي تعيد رسم مستقبل التجارة العالمية، وفي مقدمتها المتغيرات الجيو اقتصادية المتسارعة، والأمن الاقتصادي، والتنافس التكنولوجي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير العمليات الجمركية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وذلك من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة قدمها الخبير العالمي في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية أليكس كابري.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «يمثل الاستثمار في القيادات استثماراً استراتيجياً في مستقبل المؤسسة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية وصياغة حلول استباقية تدعم استدامة التميز، وتعزز جاهزية دبي للمستقبل، فالتجارة العالمية تشهد اليوم نقلة نوعية بفعل برامج الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، ومن خلال استراتيجيتنا 2026 - 2030 نواصل إعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، بما يعزز تنافسية دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».

خبرات عالمية

تجسد هذه المشاركة في البرنامج نهج جمارك دبي في الاستثمار المستمر في كوادرها القيادية، والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء منظومة جمركية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز تنفيذ استراتيجيتها 2026 - 2030، ويدعم استدامة التميز المؤسسي، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.



