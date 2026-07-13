«كهرباء دبي» تستعرض خطط إنتاج 100% مياه محلاة بالطاقة النظيفة بحلول 2030



دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، سبل تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، مسلطاً الضوء على استراتيجية الهيئة لإنتاج 100% من المياه المحلاة في دبي باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة الموارد الطبيعية، يضمن التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

واستعرض معاليه خريطة الطريق الشاملة التي تنتهجها الهيئة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، والتي تنسجم تماماً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح معاليه أن هذه الاستراتيجية ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد وتبني التقنيات الحديثة، مبيناً أن خطة إنتاج المياه المحلاة تعتمد على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسة تشمل الطاقة النظيفة، والتميز التشغيلي، وتنويع تقنيات إنتاج المياه.

كما أشار إلى النهج المتكامل الذي تتبعه الهيئة في إدارة الموارد المائية، والذي يسهم بفاعلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في تقنيات تحلية المياه المعتمدة على الطاقة النظيفة، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وشدد معالي الطاير على أن المياه تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة ودعامة رئيسة للاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، مجدداً التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتطوير حلول مستدامة تدعم رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، وتحديداً في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه.

من جهته، استعرض لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، الرؤية الاستراتيجية للمجلس بشأن مستقبل الحوكمة العالمية للمياه. وأكد فوشون على الأهمية البالغة لتعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات المائية المتزايدة على المستوى العالمي.