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«غرفة أم القيوين» تطلق برنامج «صيفنا ريادة وتمكين»

«غرفة أم القيوين» تطلق برنامج «صيفنا ريادة وتمكين»
13 يوليو 2026 18:13

 

أم القيوين (الاتحاد)
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أم القيوين وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، البرنامج الصيفي «صيفنا ريادة وتمكين»، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في إعداد كوادر وطنية شابة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، عبر تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لديهم.

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ويوفر البرنامج بيئة تدريبية متكاملة، بمشاركة جهات أكاديمية ومؤسسات وطنية متخصصة، من خلال سلسلة ورش عمل حضورية في مقر الغرفة، وأخرى افتراضية عبر منصة «تيمز».
وتواكب موضوعات البرنامج المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وسوق العمل، حيث تركز على مجالات حيوية أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والإدارة الحكومية، والأمن السيبراني وحماية المعلومات، وإدارة المشاريع الاحترافية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، إلى جانب التوعية بخدمات الامتياز التجاري وأساسيات الضرائب.

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