إطلاق النسخة الثانية من برنامج «رائدة» لدعم وتمكين رائدات الأعمال في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة «بوبليسيس جروب» الشرق الأوسط، عن إطلاق النُّسخة الثانية من برنامج «رائدة» في شهر سبتمبر من عام 2026، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته النُّسخة الأولى.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، مع توفير فرص جديدة تسهم في بناء القدرات، وتعزيز نمو الأعمال، وزيادة مساهمة هذه الشركات المستدامة في التنمية الاقتصادية.

وتُقدم النسخة الثانية من البرنامج تجربة أكثر تطوراً وتفاعلية مُصمَّمة لتحقيق أثر عملي أكبر، حيث ستخضع المتقدمات لعملية اختيار تنافسية يُشرف عليها المجلس والمجموعة، وستحظى المشاركات المختارات بفرصة الانضمام إلى دورة تدريبية حضورية تستمر ليومين، تتضمن جلسات فردية مع نخبة من الخبراء والمرشدين، إلى جانب التنافس في مسابقة العروض التقديمية الرئيسية للبرنامج «فالكون تانك»، والتي ستمنح الأفكار الفائزة دعماً إعلامياً مدفوعاً لتنفيذ حملاتها التسويقية.

وأكدت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن تمكين الشركات التي تقودها المرأة يُمثّل أحد أكثر الاستثمارات الاستراتيجية أهمية في مستقبل اقتصاد الإمارة، مشيرة إلى أن إطلاق النسخة الثانية يعكس الالتزام المتواصل بتوفير منصات عملية عالية الأثر تدعم رائدات الأعمال في تنمية أعمالهنّ بثقة، وتوسيع رؤيتهنّ، وتعزيز دورهنّ القيادي.

وأضافت الفهيم أن الجمع بين الفهم العميق للمجلس لمنظومة ريادة الأعمال، والخبرات العالمية لمجموعة «بوبليسيس جروب» في قطاعات الاتصال والإعلام والإبداع والتقنيات الناشئة، يوفّر قيمة ملموسة تسهم في بناء قطاع خاص أكثر تنوعاً وحيوية وتنافسية.

وأوضح باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بوبليسيس جروب» في الشرق الأوسط وتركيا، أن التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي يجسّد التزام المجموعة بالاستثمار في دعم الشركات الصغيرة وتهيئة مسارات حقيقية تُمكِّن السيدات من تطوير مهاراتهنّ وتعزيز ثقتهنّ، مشيراً إلى أن النُّسخة الثانية تأتي بمستوى أكثر فعالية لتزويد المشاركات بقدرات عملية قابلة للتطبيق مباشرة، وإتاحة فرص حقيقية للوصول إلى الموارد التي تصنع فارقاً ملموساً في مسيرتهن المهنية.

وصُمم المنهج التدريبي للنسخة الثانية ليواكب المتطلبات المتسارعة لبيئة الأعمال الحديثة، مركِّزاً على أساسيات التسويق والقيادة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، وبناء العلامة التجارية الشخصية، واستراتيجيات الإعلام المدفوع، فضلاً عن تطوير الأفكار الإبداعية للحملات التسويقية، وسيتولى تقديم هذه الجلسات نخبة من خبراء «بوبليسيس» المتخصّصين في مجالات الاتصال والإعلام والإبداع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق البرنامج تزامناً مع النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال للسيدات في مختلف قطاعات المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والنمو الشامل، يُشكِّل برنامج «رائدة» منصة استراتيجية تجمع نخبة من رائدات الأعمال في بيئة داعمة للتعلم المتبادل وتبادل الخبرات، مما يساعد المشارِكات على بناء علاقات مهنية مثمرة ومستدامة، ويدعم الجيل القادم من رائدات الأعمال اللواتي يطورن شركات ذات طموحات عالمية انطلاقاً من أبوظبي.