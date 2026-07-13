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«لامبلايتر جروب» للاستشارات تفتح مكتباً في «أبوظبي العالمي»

«لامبلايتر جروب» للاستشارات تفتح مكتباً في «أبوظبي العالمي»
13 يوليو 2026 18:25

 

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت لامبلايتر جروب إل تي دي، وهي شركة استشارات متخصصة، رسمياً عملياتها في أبوظبي، فيما سجّلت مكتبها في أبوظبي العالمي، خلال أبريل من هذا العام.

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يُمثل افتتاح مكاتب لامبلايتر في أبوظبي استمراراً لموجة الالتزام المؤسّسي الذي يحظى به أبوظبي العالمي، وذلك بعد أن كشفت العديد من الشركات المالية العالمية الرائدة عن فتح مكاتب لها في الإمارة خلال الأشهر الماضية.
وتقدم لامبلايتر خدمات معلومات الأعمال والسوق واللوائح التنظيمية، والتحليل والاستشارات الجيوسياسية، وخدمات العناية الواجبة، وخدمات الدعم في الدعاوى القضائية وتسوية المنازعات، وخدمات التحقيق في الشركات.
وقالت سوزي جورج، الرئيس التنفيذي لـ«لامبلايتر جروب»، إن قرار إنشاء مكتب لامبلايتر في أبوظبي العالمي هو قرارٌ بدهي، فأبوظبي تشهد نمواً سريعاً وهادفاً، مع استمرارها في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز الشراكات الداخلية.
من جهته قال الدكتور ماركوس إي. بويون، الشريك ورئيس مكتب لامبلايتر جروب في أبوظبي، إن مرونة دولة الإمارات وأبوظبي وريادتها ومسار نموّها لا تزال ثابتة.

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