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الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين
14 يوليو 2026 09:10

انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3993.83 دولار للأوقية، بعد أن خسر حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة ​في أكبر انخفاض يومي بالنسبة

المئوية منذ أكثر من شهر.

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واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4000.70 دولار.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 56.98 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق ​أدنى مستوى لها في أسبوعين، ونزل البلاتين واحداً ⁠بالمئة إلى 1589.35 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1242.54 دولار.

المصدر: وام
الذهب
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