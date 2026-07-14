41 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في فبراير بنمو 47 %

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، في شهر فبراير من العام الحالي، إلى 41.1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 47 % على أساس سنوي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك ومركز الإحصاء– أبوظبي، ليبلغ بذلك إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، في أول شهرين من عام 2026، أكثر من 81 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي صادرات أبوظبي من السلع غير النفطية «تضم الصادرات والمعاد تصديرها»، في شهر فبراير من العام الجاري 19.01 مليار درهم، بنسبة نمو 8% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الصادرات 13.42 مليار درهم، بنسبة نمو 9%، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 5.59 مليار درهم، بنسبة نمو 8%، وفي المقابل قفزت الواردات لتصل إلى 22.15 مليار درهم، بنسبة نمو 113%.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات، خلال شهر فبراير، بقيمة 6.89 مليار درهم، تلتها معادن ثمينة ومصنوعاتها بقيمة 2.08 مليار درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتها بقيمة 1.61 مليار درهم، آلات وأجهزة تسجيل الصوت والصور بقيمة 854.9 مليون درهم، منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، بقيمة 575.5 مليون درهم، منتجات الأغذية والمشروبات بقيمة 396.7 مليون درهم.

وفي المقابل، تصدرت آلات وأجهزة تسجيل الصوت والصور، المعاد تصديره من السلع غير النفطية، بقيمة 1.62 مليار درهم، تلاها معدات النقل بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، بقيمة 561.5 مليون درهم، ومنتجات نباتية بقيمة 347.2 مليون درهم، معادن عادية ومصنوعاتها، بقيمة 307.3 مليون درهم، مواد نسيجية ومصنوعاتها بقيمة 260.8 مليون درهم.

وعلى صعيد سلع الواردات، تصدرت معدات النقل القائمة بقيمة 5.88 مليار درهم، تلتها الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور، بقيمة 5.7 مليار درهم، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 3.71 مليار درهم، عجينة الخشب والورق المقوى بقيمة ملياري درهم، واللؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة بقيمة مليار درهم.

وعلى صعيد ترتيب الصادرات غير النفطية حسب الدولة، جاءت سويسرا في الصدارة بقيمة 4.56 مليار درهم، تلتها السعودية بقيمة 2.03 مليار درهم، والهند بقيمة 845.5 مليون درهم، والكويت بقيمة 822.1 مليون درهم، وأميركا بقيمة 623.7 مليون درهم، وقطر بقيمة 556.7 مليون درهم، وبلجيكا بقيمة 446.6 مليون درهم.



وبالنسبة إلى شهر يناير الماضي، نما إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 36 % على أساس سنوي، ليصل إلى 40 مليار درهم. وبلغ إجمالي الصادرات، في شهر يناير 23.1 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 16.9 مليار درهم، وجاء الميزان التجاري لصالح أبوظبي بقيمة 6.2 مليار درهم.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات بقيمة 10 مليارات درهم، تلتها معادن ثمينة ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليار درهم، آلات وأجهزة تسجيل الصوت والصور بقيمة 902.4 مليون درهم، منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 667.8 مليون درهم، منتجات الأغذية والمشروبات بقيمة 417.5 مليون درهم.



