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استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة

استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة
14 يوليو 2026 14:01

استقر الدولار في مستهل تعاملات ⁠اليوم، قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، في حين ظل الين تحت الضغط وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو عند 101.27.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1383 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3347 دولار.

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وظل ⁠الين الياباني ثابتاً ​تقريباً مقابل الدولار عند 162.40 ين للدولار، ⁠مما أعاد المتداولين إلى حالة التأهب لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو، إذ لا تزال العملة اليابانية تحوم عند أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6915 دولار مقابل الدولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.5762 ​دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.23 ⁠بالمئة إلى 62293.66 دولار، وزاد سعر إيثر 0.56 بالمئة إلى 1775.54 دولار.

المصدر: وام
الدولار
العملات المشفرة
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