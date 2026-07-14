مجلس الاتحاد الأوروبي يقر اتفاق التجارة المحدث مع المكسيك

أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اتفاق التجارة المؤقت المحدث مع المكسيك، بعد توقيعه في 22 مايو 2026 وموافقة البرلمان الأوروبي عليه في 8 يوليو الجاري، ما يمهّد لدخوله حيّز التنفيذ فور استكمال الإجراءات المكسيكية.

ويحدّث الاتفاق ركيزة التجارة ضمن الاتفاق الشامل بين الجانبين، مع تحسين الوصول إلى الأسواق عبر إلغاء معظم الرسوم الجمركية، وتوسيع فرص الاستثمار والخدمات والمشتريات العامة، إضافة إلى تعزيز حماية المؤشرات الجغرافية الأوروبية وتطوير التعاون في التجارة الرقمية والمواد الخام الحيوية.

ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 45 ألف شركة أوروبية، غالبيتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من التسهيلات الجديدة، في وقت تبلغ فيه المبادلات التجارية الثنائية نحو 87 مليار يورو في السلع، و29 مليار يورو في الخدمات.