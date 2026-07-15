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الدولار يواصل التراجع بعد تخليه عن أعلى مستوى في أسبوعين

الدولار يواصل التراجع بعد تخليه عن أعلى مستوى في أسبوعين
15 يوليو 2026 09:12

واصل الدولار تراجعه، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه عن أعلى مستوى له في أسبوعين.

وانخفض الدولار 0.1% إلى 162.08 ين، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني 0.1% ليجري تداولهما عند 1.1433 دولار و1.3401 دولار على التوالي.

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وسجل الدولار النيوزيلندي أداء قويا عند 0.5819 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له في شهر، فيما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6983 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى 100.81، بعد انخفاضه 0.35% في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر تراجع له في نحو أسبوعين.

المصدر: وام
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