دبي الإسلامي يحقق نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2026، بنمو سنوي في إجمالي الإيرادات بنسبة 10%، لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي

• ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو واسع النطاق عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

• ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% حتى تاريخه ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، بما يعكس استمرار الزخم القوي في أنشطة التمويل عبر القطاعات الرئيسية للبنك.

• أسهم نمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، وانخفاض تكلفة المخاطر، في تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت4.3 مليار درهم إماراتي، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة عند 20%.

• واصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، واستمرار تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس.

• حافظ البنك على قوة مركزه الرأسمالي والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، ونسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم إماراتي.



أبرز مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2026

متانة الميزانية العمومية نمو الأعمال الإيرادات والربحية نسبة التمويلات غير العاملة 2.4% (30) نقطة أساس منذ بداية العام صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 366 مليار درهم إماراتي +4% منذ بداية العام إجمالي الإيرادات 12.4 مليار درهم إماراتي +10% على أساس سنوي نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0% +70 نقطة أساس منذ بداية العام ودائع المتعاملين 327 مليار درهم إماراتي +2% منذ بداية العام الأرباح التشغيلية 4.8 مليار درهم إماراتي +6% على أساس سنوي نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.1% +60 نقطة أساس منذ بداية العام إجمالي الموجودات 423 مليار درهم إماراتي +2% منذ بداية العام الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم إماراتي +1% على أساس سنوي





أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026



الإيرادات والربحية

• ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

• ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو الإيرادات واستمرار الكفاءة التشغيلية.

• بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم إماراتي، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريبًا من 20%، بما يعكس مرونة واستدامة مصادر أرباح البنك.



نمو الميزانية العمومية

• ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال الفترة.

• ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي للبنك وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.

• ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم إماراتي، مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم إماراتي، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام.



تحسن جودة الموجودات

• واصلت جودة الموجودات تحسنها، مع انخفاض نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4%، بتراجع قدره 30 نقطة أساس منذ بداية العام.

• وظلت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، بما يعكس جودة المحفظة التمويلية ومتانتها.

• كما حافظ معدل التغطية النقدية على مستواه القوي عند 122%، مرتفعًا بمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما استقر معدل التغطية الإجمالية عند 158%.



قوة رأس المال والسيولة

• حافظ دبي الإسلامي على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.1%، بما يعكس الانضباط في إدارة رأس المال والقدرة القوية للبنك على توليد رأس المال من خلال موارده الداخلية.

• كما واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من احتياطات السيولة، مع بقاء النسب الرقابية أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 105%.

• وتعززت قوة قاعدة التمويل لدى البنك من خلال استمرار نمو ودائع المتعاملين وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي:



"شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير على قرارات المستثمرين والأعمال. ورغم هذه المتغيرات، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي.

وفي مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الحوكمة الرشيدة، وقوة الميزانية العمومية، والإدارة المنضبطة لرأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام هذه المرتكزات؛ إذ ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام، ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتبلغ 327 مليار درهم إماراتي، بما يؤكد استمرار الثقة التي يحظى بها البنك لدى متعامليه والأسواق.

ويواصل مجلس الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام يقوم على الانضباط والكفاءة، وليس على النمو في الحجم فحسب. ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لا تقل المحافظة على جودة الموجودات والسيولة وقوة رأس المال أهمية عن توسيع نطاق الأعمال. وتعكس نتائج البنك نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة، مدعومًا بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية.

كما شكّل الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الفترة محطة مهمة عززت ثقة المستثمرين، وأكدت قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقوة مركزه الائتماني، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو انطلاقًا من مركز مالي أكثر متانة.

ومع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، سيواصل دبي الإسلامي أداء دوره في دعم هذه المسيرة. وستظل أولوياتنا واضحة؛ تتمثل في الحفاظ على قوة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية كنموذج مصرفي حديث يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها".





د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي

"حقق دبي الإسلامي أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم إماراتي. وقد جاء هذا النمو مدعومًا بالأداء القوي لكلٍ من الدخل الممول وغير الممول، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم إماراتي، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم إماراتي، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريبًا من 20%، بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية.

وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مدروسة مرتكزة إلى أسس قوية، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا باستمرار الطلب على التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات. كما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم إماراتي، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وواصلت جودة الموجودات تحسنها، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا في ظل البيئة التشغيلية الحالية، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 2.4%، فيما بقيت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122%، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى البنك مع الاستمرار في تحقيق النمو.

كما حافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 13.0%، ونسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.1%، ونسبة تغطية السيولة (LCR) 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 105%. وأسهم الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي في تعزيز قاعدة رأس مال البنك، كما أكد ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للبنك وجودة موجوداته واستراتيجيته المستقبلية أما أولوياتنا للنصف الثاني من العام فهي واضحة؛ سنواصل الانضباط في تحقيق النمو، وتنويع مصادر الإيرادات، والمحافظة على جودة الموجودات، والاستثمار في القدرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المتعاملين. وانطلاقًا من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة، فإن دبي الإسلامي يتمتع بمكانة قوية تمكنه من مواصلة دعم متعامليه من الأفراد والشركات، والاقتصاد الوطني على نطاق أوسع من خلال حلول مصرفية إسلامية تجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها".



أبرز مستجدات الأعمال والتنفيذ الاستراتيجي

نمو الخدمات المصرفية للأفراد:

• واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تحقيق نمو قوي، حيث سجلت المحفظة نموًا بنسبة 12% منذ بداية العام لتصل إلى 86 مليار درهم إماراتي، مدعومة بطلب واسع النطاق على مختلف منتجات التمويل.

• ارتفع حجم التمويلات الشخصية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتتجاوز المحفظة 30 مليار درهم إماراتي، ما يعزز مكانة دبي الإسلامي الرائدة في سوق التمويل الشخصي في دولة الإمارات.

• بلغت ودائع متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد 91 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% منذ بداية العام، مع حفاظ البنك على مزيج قوي من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 44%، بما يدعم استقرار مصادر التمويل ومتانة الميزانية العمومية.

• كما واصل البنك تعزيز قاعدة متعامليه من خلال استراتيجيات تستند إلى جودة الاستقطاب وتعميق سبل التواصل معهم، حيث أسهمت حملات تحويل الراتب DIB XTRA في تعزيز العلاقات المصرفية الأساسية مع المتعاملين ودعم النمو المستدام لقاعدة الأعمال.

نمو الخدمات المصرفية للشركات:

• بلغت الموجودات التمويلية لقطاع الخدمات المصرفية المحلية والعابرة للحدود 186 مليار درهم إماراتي، مرتفعة بأكثر من 5% منذ بداية العام، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الشركات والمؤسسات.

• ارتفعت ودائع الشركات إلى 213 مليار درهم إماراتي، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 26% من إجمالي ودائع الشركات.

• كما عزز دبي الإسلامي ريادته في أسواق رأس المال الإسلامية، من خلال المشاركة في إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، إلى جانب ترتيب تمويلات مشتركة بقيمة تقارب 6 مليار دولار أمريكي لصالح الجهات السيادية، والجهات المرتبطة بالحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية.

التقدم المحرز في الخدمات المصرفية الرقمية:

• سجل البنك مستويات قياسية في استقطاب المتعاملين عبر القنوات الرقمية، مع ارتفاع عدد المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 16% على أساس سنوي.

• وخلال النصف الأول من عام 2026، تم استقطاب 83% من متعاملي الحسابات الجارية وحسابات التوفير الجدد عبر القنوات الرقمية، بما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة إجراءات "اعرف متعاملك" (KYC)، والارتقاء بتجربة انضمام المتعاملين بشكل عام.

• كما حافظت القنوات الرقمية على مستويات استخدام مرتفعة، حيث تم إنجاز 55% من معاملات المتعاملين عبر تطبيق دبي الإسلامي، فيما أجرى 98% من المتعاملين معاملاتهم من خلال القنوات الرقمية خلال الفترة.

متانة الخزينة

• نجح دبي الإسلامي في إصدار صكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، والتي شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين المتخصصين في الصيرفة الإسلامية، بما يعكس استمرار الثقة في الأسس الائتمانية للبنك وريادته في الأسواق.

منصة متكاملة للمتعاملين تعنى بالاستدامة

• قدم دبي الإسلامي تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي، إلى جانب تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام.

• كما أطلق البنك خدمات الإرشاد في مجال الاستدامة، كمنصة رائدة تهدف إلى دعم المتعاملين عبر خدمات استشارية متخصصة، تعزز جاهزيتهم للحصول على التمويل والاستفادة منه، وتقديم هياكل تمويلية تساعدهم على تنفيذ خطط التحول والاستدامة.

الاستعراض المالي: بيان الدخل

مليون درهم إماراتي النصف الأول 2026 النصف الأول 2025 التغيير

إجمالي الدخل التمويلي 10,235 9,295 10%

الدخل غير التمويلي 2,204 2,059 7 %

إجمالي الإيرادات 12,439 11,354 10%

حصة المودعين وحملة الصكوك من الأرباح (5,644) (4,981) 13%

الإيرادات التشغيلية 6,795 6,373 7%

المصاريف التشغيلية (1,971) (1,807) 9%

الربح التشغيلي قبل خسائر انخفاض القيمة 4,823 4,565 6%

خسائر انخفاض القيمة (489) (256) 91%

صافي الأرباح (قبل الضريبة) 4,334 4,309 1%

ضريبة الدخل (598) (579) 3%

صافي الأرباح (بعد الضريبة) 3,736 3,730 -



أبرز النسب (%) النصف الأول 2026 النصف الأول 2025 التغيير

هامش صافي الربح % %2.4 %2.7 (30 نقطة أساس)

معدل التكلفة إلى الدخل % 29.0% 28.4% 60 نقطة أساس

تكلفة المخاطر (%) %0.28 %0.16 12 نقطة أساس

العوائد على متوسط الموجودات (قبل الضريبة) % %2.1 %2.4 (35 نقطة أساس)

العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) % %20 %21 (134 نقطة أساس)

العوائد على متوسط الموجودات (بعد الضريبة) % %1.8 %2.1 (30 نقطة أساس)

العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) % %17 %18 (119 نقطة أساس)

الأداء في الإيرادات والأرباح:

• جاء النمو في إجمالي الإيرادات مدعومًا بارتفاع صافي الدخل التمويلي بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي، إلى جانب نمو الدخل غير التمويلي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 2.2 مليار درهم إماراتي.

• استقر هامش صافي الربح عند 2.4%، متراجعًا بمقدار 30 نقطة أساس على أساس سنوي و10 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار ارتفاع تكلفة التمويل على مستوى القطاع المصرفي.

• حافظ البنك على نسبة تكلفة إلى الدخل عند مستوى عالي التنافسية في القطاع، حيث بلغت 29.0%، بما يعكس الانضباط في إدارة التكاليف واستمرار الكفاءة التشغيلية.

• واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم إماراتي.

الاستعراض المالي: الميزانية العمومية

مليون درهم إماراتي يونيو 2026 ديسمبر 2025 التغيير

صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 366,161 352,644 4%

الاستثمار في أدوات الملكية والعقارات 9,732 9,415 3%

موجودات أخرى 10,347 11,632 (11%)

المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية 7,568 5,387 40%

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 29,362 36,870 (20%)

مجموع الموجودات 423,170 415,948 2%



ودائع المتعاملين 326,978 320,185 2%

أدوات تمويل الصكوك 16,623 25,071 (34%)

المستحقات لصالح البنوك والمؤسسات المالية 9,914 1,966 404%

مطلوبات أخرى 15,764 15,591 1%

مجموع المطلوبات 369,280 362,813 2%

حقوق الملكية والاحتياط للمساهمين 43,286 42,562 2%

الصكوك من الشقّ الأول 7,346 7,346 -

الحصص غير المسيطرة 3,258 3,228 1%

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 423,169 415,948 %2



أبرز النسب (%) يونيو 2026 ديسمبر 2025 التغيير

نسبة تغطية السيولة %140 %157 (17 نقطة مئوية)

معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) %105 %109 (4 نقطة مئوية)

معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) %13.0 %12.3 +70 نقطة أساس

معدل كفاية رأس المال %16.1 %15.5 +60 نقطة أساس

نسبة التمويلات غير العاملة %2.4 %2.7 (30 نقطة أساس)

التغطية النقدية %122 %120 200 نقطة أساس

التغطية الإجمالية %158 %160 (200 نقطة أساس)



متانة الميزانية العمومية

• واصلت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي نموها خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام ليصل إلى 423 مليار درهم إماراتي، مدعومًا باستمرار الزخم القوي في مختلف قطاعات أعمال البنك.

• ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة قوية بلغت 7% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بالطلب القوي على التمويل على مستوى قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026.

• ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 327 مليار درهم إماراتي، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

• واصلت جودة الموجودات تحسنها، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة عند 2.4%، فيما حافظت معدلات التغطية على مستويات قوية وصحية.



أهم صفقات سوق رأس المال الدائن والمشتركة في النصف الأول من عام 2026







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