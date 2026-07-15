«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم 81 فعالية خلال النصف الأول



رأس الخيمة (الاتحاد)

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكات المجتمعية، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت مختلف فئات المجتمع، بما يعكس التزام الدائرة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات والتواصل الفعال مع المتعاملين والشركاء.

وأظهرت نتائج قياس رضا المشاركين تحقيق الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99%، وهو ما يعكس نجاح الفعاليات في تلبية تطلعات المشاركين وتحقيق أهدافها في تعزيز التفاعل المجتمعي وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة.

وشملت الفعاليات 24 فعالية داخلية استهدفت الموظفين والمتعاملين، وركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتحسين تجربة المتعاملين، محققةً نسبة رضا بلغت 99%.

كما نظمت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وحققت هذه الفعاليات نسبة رضا بلغت 92%.

وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم الفعاليات، والارتقاء بجودة البرامج والمبادرات المقدمة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع والشركاء، ويدعم مستهدفات حكومة رأس الخيمة في بناء منظومة اقتصادية مستدامة ومجتمع أكثر تفاعلاً وابتكاراً.

وأشارت إلى أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات النوعية، بما يعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ويرسخ الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.