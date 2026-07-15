الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم 81 فعالية خلال النصف الأول

«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم 81 فعالية خلال النصف الأول
15 يوليو 2026 20:09


رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ الشراكات المجتمعية، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت مختلف فئات المجتمع، بما يعكس التزام الدائرة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات والتواصل الفعال مع المتعاملين والشركاء.
وأظهرت نتائج قياس رضا المشاركين تحقيق الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99%، وهو ما يعكس نجاح الفعاليات في تلبية تطلعات المشاركين وتحقيق أهدافها في تعزيز التفاعل المجتمعي وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة.
وشملت الفعاليات 24 فعالية داخلية استهدفت الموظفين والمتعاملين، وركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتحسين تجربة المتعاملين، محققةً نسبة رضا بلغت 99%.
كما نظمت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وحققت هذه الفعاليات نسبة رضا بلغت 92%.
وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في تنظيم الفعاليات، والارتقاء بجودة البرامج والمبادرات المقدمة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع والشركاء، ويدعم مستهدفات حكومة رأس الخيمة في بناء منظومة اقتصادية مستدامة ومجتمع أكثر تفاعلاً وابتكاراً.
وأشارت إلى أنها ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات النوعية، بما يعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ويرسخ الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
اليوم 21:52
45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين
التعليم والمعرفة
45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين
اليوم 21:48
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم
اليوم 21:35
أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز
الرياضة
أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز
اليوم 21:28
كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال
الرياضة
كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©