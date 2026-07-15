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مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» ينتخب رئيساً بالتزكية

مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» ينتخب رئيساً بالتزكية
15 يوليو 2026 20:11

 

الفجيرة (الاتحاد)
انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة محمد أحمد اليماحي رئيساً للمجلس بالتزكية للدورة 2026-2029، والدكتور علي محمد الملا نائباً وأحمد حسن اليماحي أميناً للصندوق بالتزكية.

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وتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة التسعة الفائزين بالمقاعد المنتخبة وهم «سالم عبيد راشد السلامي، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، ومروان خميس عبدالله بن الشيخ الهاشمي، وفاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي، وعلي محمد علي خلفان الكعبي وسمية سيف سعيد الزيودي».
وتقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة عشرة، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة الفرصة للتجار لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالانتخاب.
كما هنأ وبارك بنجاح هذه العملية الانتخابية، ووجه تحية شكر وتقدير للناخبين ومجتمع الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات، متمنياً للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الجولة، النجاح في الفرص القادمة.
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مقر الغرفة شهد استعراضاً شاملاً لأبرز أنشطة وإنجازات الغرفة خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الإدارة.
وأشار الهنداسي إلى الحرص المتبادل على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية، وتكثيف الحضور في الفعاليات واللجان المشتركة والمعارض الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، كشف سعادته عن تقديم الغرفة إسهامات مالية بلغت 12,466,250 درهماً خلال الدورة الماضية، وُجهت لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والأنشطة والفعاليات في الامارة.
وأشاد مدير عام الغرفة بالدور الفاعل والمميز الذي قامت اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي وجميع أعضاء لجنة الشراف وفريق الأمن من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ودائرة الحكومة الرقمية ولكل المشاركين الذين أسهموا في إنجاح العملية الانتخابية للدورة السادسة عشرة.

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