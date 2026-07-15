«أبوظبي للأوراق المالية» يحتفي ببدء تداول عقود المشتقات الجديدة على متن «قطارات الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إنجازاً غير مسبوق على مستوى أسواق رأس المال العالمية، بتنظيم أول مراسم لقرع جرس التداول في العالم على متن قطار ركاب أثناء سيره، حيث تحولت رحلة «قطارات الاتحاد» بين أبوظبي والفجيرة إلى قاعة تداول متنقلة.

وجاءت هذه الفعالية الاستثنائية احتفاءً بالتوسع المتواصل لسوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب إطلاق 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية، ليرتفع إجمالي منتجات المشتقات المتاحة إلى 17 منتجاً من العقود المستقبلية، بإجمالي 50 عقداً توفر للمستثمرين أدوات أكثر تطوراً للتحوط وإدارة المحافظ الاستثمارية.

بهذه المناسبة قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد: «يعكس هذا الإنجاز المكانة التي حققتها قطارات الاتحاد والتي جسدت من خلالها منصة وطنية تربط ببن القطاعات والأسواق والمجتمعات في مختلف أرجاء الدولة، فإننا ومن خلال استضافة هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، وبالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، نؤكد على الدور المحوري للبنية التحتية في تمكين روابط اقتصادية جديدة وتقريب أسواق المال من مراكز الأعمال، إلى جانب ترسيخ التعاون بين مختلف الجهات لتوسيع آفاق الفرص المستقبلية، بما يدعم الطموحات الاقتصادية لوطننا الإمارات، وينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة».

من جانبه قال غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «لا تقتصر أهمية هذا الحدث على كونه محطة بارزة في مسيرة السوق، بل يمثل مناسبة وطنية تعكس تكامل الرؤى والطموحات في دولة الإمارات. ومن خلال تنظيم قرع جرس التداول على متن أحد قطارات الاتحاد، نسلط الضوء على التكامل بين تطور أسواق رأس المال في الإمارات وتطوّر مشاريع البنية التحتية الوطنية، ودورهما المشترك في ربط رؤوس الأموال بالشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة».

بدوره قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تواصل منظومة المشتقات لدينا توفير حلول أكثر تطوراً وتنوعاً للمستثمرين والمؤسسات. ويؤكد إدراج ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم الفردية استمرار الطلب القوي على الفرص التي يوفرها سوق رأس المال في أبوظبي، كما يرسخ التزامنا بتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى السوق، بما يدعم نمو السيولة ويعزز كفاءة التداول».

من خلال تنظيم مراسم قرع جرس التداول خارج قاعة السوق، وعلى متن أحد أحدث مشاريع النقل في دولة الإمارات، جسّد الحدث أهمية التكامل بين اثنتين من أهم ركائز البنية التحتية الوطنية، وهما أسواق رأس المال وشبكة السكك الحديدية. كما أظهر كيف يسهم الابتكار في إعادة صياغة تجربة الاستثمار ودعم الطموحات الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز الربط بين الشركات والمستثمرين والفرص في مختلف أنحاء الإمارات.

وشهد هذا الحدث الاستثنائي حضور ممثلين عن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تشملها عقود المشتقات، إلى جانب شركات الوساطة والمشاركين في السوق، في مشهد رمزي يعكس الزخم الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سلطت الفعالية الضوء على قدرة أسواق رأس المال في أبوظبي على تجاوز حدود قاعات التداول، وربط المستثمرين والشركات بأفضل الفرص المحلية والدولية.

خلال الرحلة، شارك ممثلون عن سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة والمشاركون في السوق في نشاط تفاعلي للشطرنج، جسّد الدور الاستراتيجي للمشتقات في إدارة المحافظ الاستثمارية.

واستُلهمت اللعبة من قطعة الوزير (الملكة)، التي تتميز بأكبر قدر من المرونة وتنوع الحركة على رقعة الشطرنج، لتوضح كيف تمنح المشتقات المستثمرين مزيداً من المرونة والدقة والحماية في التعامل مع متغيرات السوق واغتنام فرص استثمارية جديدة.

ومن قرع جرس افتتاح التداول على متن قطار أثناء سيره، إلى تجسيد مفاهيم الاستثمار الاستراتيجي من خلال لعبة الشطرنج، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ابتكار أساليب جديدة للتواصل مع المستثمرين، وجعل عالم الاستثمار أكثر قرباً من الناس وارتباطاً بحياتهم اليومية، سواء في أماكن إقامتهم أو عملهم أو أثناء تنقلهم.