«غرفة أبوظبي» تحصل على شهادتي «آيزو 22301» و«آيزو 31000»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن حصولها على شهادتي «آيزو 22301» لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال و«آيزو 31000» لإدارة المخاطر، في إنجاز جديد يعكس التزامها الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يعزّز قدرتها على ضمان تميّز واستمرارية الخدمات، ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية، دعماً لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.

ويجسّد هذا الإنجاز حرص غرفة أبوظبي على تطوير منظومة عمل متكاملة قادرة على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

وتُعد شهادة «آيزو 22301» المعيار الدولي الرائد لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، حيث تعكس قدرة المؤسسات على الاستعداد للتحديات المحتملة والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية العمليات والخدمات الأساسية، أما شهادة «آيزو 31000» فتجسّد تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يتيح تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ومعالجتها بصورة منهجية، بما يدعم اتخاذ القرارات، ويعزّز الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يمثّل حصول غرفة أبوظبي على شهادتي «آيزو 22301» لاستمرارية الأعمال و«آيزو 31000» لإدارة المخاطر محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ نموذج مؤسسي أكثر جاهزية ومرونة واستدامة، ويعكس التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية، التي تضمن استمرارية خدماتنا وتعزّز قدرتنا على مواجهة التحديات والمتغيرات بكفاءة وفاعلية».

وأضاف: «في بيئة اقتصادية عالمية تّتسم بالتغير المتسارع، أصبحت المرونة المؤسسية وإدارة المخاطر الفاعلة واستمرارية الأعمال عناصر أساسية لتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام، ويأتي هذا الإنجاز ليجسّد حرص الغرفة على بناء منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة والجاهزية المستقبلية والتميّز التشغيلي، بما يمكننا من مواصلة تمكين مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية القطاع الخاص، والإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

ويعكس الحصول على هاتين الشهادتين النهج المتكامل الذي تتبناه غرفة أبوظبي في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والذي يشمل إجراء تحليلات أثر الأعمال، وتحديد الوظائف والخدمات الحيوية، ووضع استراتيجيات الاستمرارية والتعافي، وتنفيذ برامج الاختبار والمحاكاة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الوعي بالمخاطر والمرونة والاستباقية.

وتأتي هاتان الشهادتان ضمن مجموعة من الاعتمادات والمعايير الدولية التي حصلت عليها غرفة أبوظبي، بما يعكس التزامها المستمر بالتميُّز المؤسسي والحوكمة والتطوير المستدام وتشمل هذه الاعتمادات، شهادة آيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة، وشهادة آيزو 14001 لأنظمة الإدارة البيئية، وشهادة آيزو 45001 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى شهادة آيزو/آي إي سي 27001 لأنظمة إدارة أمن المعلومات، بما يؤكد نهج الغرفة الشامل في تعزيز الجودة والاستدامة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات عبر مختلف عملياتها وخدماتها.

ومن شأن هذه الاعتمادات أن تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة المؤسسية ورفع مستويات الجاهزية والمرونة التنظيمية، بما يعزّز ثقة الأعضاء والمستثمرين والشركاء في موثوقية الخدمات التي تقدمها الغرفة وقدرتها على ضمان استمراريتها في مختلف الظروف.

كما يدعم هذا الإنجاز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة.

ويعزّز هذا الإنجاز مكانة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الرائدة في تبنى أعلى المعايير العالمية، لمواصلة دورها الاستراتيجي في تمكين مجتمع الأعمال، وتمثيل القطاع الخاص، والمساهمة في بناء منظومة أعمال مزدهرة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وترسّخ تنافسية أبوظبي في المشهد الاقتصادي العالمي.