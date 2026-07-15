«إو إيه جي»: 5% نمو عدد رحلات «الاتحاد للطيران» خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد «الاتحاد للطيران» زيادة في عدد رحلاتها بنسبة 5 % خلال الموسم الصيفي مقارنة بالصيف الماضي، بينما رفعت طاقتها الاستيعابية بنسبة 4 %، رغم تراجع عدد رحلات الطيران لناقلات كبرى أخرى في الشرق الأوسط، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأرجع التقرير نمو رحلات «الاتحاد للطيران» والسعة الاستيعابية رغم تقليص ناقلات في الشرق الأوسط لرحلاتها بالصيف، إلى تحقيق الناقلة نتائج قياسية العام الماضي عبر استلامها طائرات جديدة من الجسم العريض والضيق، إضافة إلى نمو الوجهات الموسمية والوجهات الجديدة التي تعمل على مدار العام، ومن المتوقع أن تستلم الناقلة طائرات جديدة خلال العام الجاري والعامين المقبلين.

وارتفع أسطول «الاتحاد للطيران» التشغيلي ليصل إلى 127 طائرة العام الماضي، وهو الأكبر في تاريخ الشركة، بعد إضافة 29 طائرة جديدة، بحسب بيانات نتائج «الاتحاد للطيران» للعام 2025.

وبحسب بيانات «الاتحاد للطيران»، تدخل الناقلة موسمها الصيفي الأضخم على الإطلاق، حيث تُسيّر أكثر من 300 رحلة يومياً، مع تحقيق أرقام شبه قياسية في عدد الركاب، في وقت تتوقع نقل أكثر من 5 ملايين مسافر بالصيف وتسجيل متوسط إشغال للمقاعد يفوق 85%، وتسير الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 117 وجهة حول العالم.

وأشار التقربر إلى أنه بفضل تنوّع أنواع طائرات «الاتحاد للطيران»، تمكّنت الناقلة من التوسع في مختلف الأسواق، من خلال موائمة السعة الاستيعابية مع الطلب الموسمي الصيفي وإطلاق وجهات جديدة تعمل على مدار العام.

ومن بين الوجهات الرئيسة التي أطلقتها الناقلة، هونغ كونغ وهانوي ودكا وشارلوت، إضافة إلى وجهات إقليمية مثل كابول ودمشق والمدينة المنورة.

ومن الوجهات الموسمية التي تسير إليها الناقلة في الصيف، العلمين، وبالما دي مالوركا، وجزيرتي ميكونوس وسانتوريني، ونيس.

وسجلت «الاتحاد للطيران» أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجّلة عامها الرابع على التوالي من الربحية.

تعكس هذه النتائج الاستثنائية عاماً حافلاً بالتوسع المتسارع في الشبكة والأسطول، والطلب المتنامي عبر الأسواق العالمية، وقدرة الشركة على توسيع نطاق عملياتها مع تحسين مستوى رضا الضيوف، وارتفع عدد المسافرين بنسبة 21% على أساس سنوي ليبلغ 22.4 مليون مسافر.