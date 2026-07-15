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اقتصاد

محمد الشرقي: «غرفة الفجيرة» تعزز النمو والازدهار الاقتصادي

محمد الشرقي يطلع على التقرير العام لـ «غرفة الفجيرة» وفي الصورة سلطان الهنداسي وأحمد الزيودي (وام)
16 يوليو 2026 00:45

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على التقرير العام للغرفة، وسير أعمالها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
وأكد سموه أهمية دور غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دعم مجتمع الأعمال وقطاع التجارة والاستثمار في الإمارة، مثمّناً جهودها في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة لقطاع الأعمال، والداعمة لمتطلبات التحول التنموي والمستدام في الفجيرة.
وتقدم سلطان الهنداسي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه لعمل الغرفة، ومُمكّنات تطوير مخرجاتها للارتقاء إلى أفضل الممارسات العالمية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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