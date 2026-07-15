إلزام شركة بدفع 143 ألف دولار لسلطة دبي للخدمات المالية

دبي (الاتحاد)

قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143 ألف دولار لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024.

وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به «الرمز»، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية.