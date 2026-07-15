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اقتصاد

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه
15 يوليو 2026 23:37

 

 تجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.

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جاء الإعلان عن هذا المستوى التاريخي على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استناداً إلى بيانات البنك المركزي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الذي عقد اليوم.
 وقال مدبولي، إن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على تعزيز احتياطياتها الأجنبية ودعم استقرارها المالي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل الدؤوب على تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن دعم مسيرة التنمية الشاملة، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: وام
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