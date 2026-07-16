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تراجع المؤشرات اليابانية متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق

تراجع المؤشرات اليابانية متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق
16 يوليو 2026 10:44

 تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم، حيث انخفض مؤشر "⁠نيكي" بأكثر من ثلاثة بالمئة ، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

وانخفض المؤشر نيكي 3.1 بالمئة إلى 66597.62 نقطة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، كما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.2بالمئة إلى 4039.07 نقطة.

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وكان سهم "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين ‌على المؤشر نيكي، إذ هوى 13.5 بالمئة. وانخفض سهم "أدفانتست" ⁠المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 بالمئة، ​ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك"، ⁠وهي تكتل استثماري في مجال التكنولوجيا، 7.2 بالمئة.

المصدر: وام
اليابان
نيكي
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