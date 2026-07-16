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عبدالعزيز بن حميد: حريصون على بناء سوق عقارية مستدامة بعجمان قائمة على الابتكار

عبدالعزيز بن حميد: حريصون على بناء سوق عقارية مستدامة بعجمان قائمة على الابتكار
16 يوليو 2026 19:50


 اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، على النسخة المحدثة من نظام «عقاري»، التي أطلقتها الدائرة وفق معايير تقنية مبتكرة في سبيل تطوير وتحسين نظام إدارة المنشآت العقارية والارتقاء بأداء لجان الملاك.

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وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال اجتماع بالدائرة، إن نظام «عقاري» مشروع رقمي متكامل يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء سوق عقارية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المشاريع العقارية والمجمعات السكنية وترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.
واستمع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لشرح حول الخصائص التقنية لنظام «عقاري» ودوره في تعزيز المنظومة الرقمية وتسهيل المهام التنظيمية للدائرة وذلك من خلال الاطلاع المباشر على أداء شركات الإدارة والوقوف على مدى الالتزام باللوائح الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة ومتابعتها أولا بأول، فضلاً عن مراقبة الأداء المالي للمشاريع العقارية في إمارة عجمان.
وثمن رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري جهود فريق العمل التي أثمرت عن تطوير هذا المشروع النوعي ما يسهم في تنظيم عمل شركات إدارة المجمعات السكنية ومتابعة سير عمل المشاريع العقارية بطرق مبتكرة وغير تقليدية تضمن السرعة والكفاءة في الأداء وذلك بالاعتماد على أساليب عمل حديثة وخدمات عصرية تتسم بالجودة والكفاءة العالية.
حضر الاجتماع الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي، وسعادة المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام للدائرة، والمهندس سعيد المطروشي مدير إدارة المشروعات العقارية، وحارب المهيري مدير قسم شؤون جمعيات الملاك بالدائرة.

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