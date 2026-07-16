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اقتصاد

«أوبن إيه آي» تفشل بتسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي

«أوبن إيه آي» تفشل بتسجيل اسمها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي
16 يوليو 2026 19:51


خسرت شركة «أوبن إيه آي» المالكة لبرنامج «تشات جي بي تي»، استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية.

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وكانت الشركة الأميركية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية لكنه رفض تسجيل اسمها.
وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما «أوبن» (مفتوح) و«إيه آي» (ذكاء اصطناعي) يمكن أن يصف العديد من النشاطات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتُستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة.

المصدر: وام
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