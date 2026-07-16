الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تطلق مبادرة مجالس الإمارات لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين

«الاتحادية للضرائب» تطلق مبادرة مجالس الإمارات لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين
16 يوليو 2026 20:04


دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «مجالس الإمارات تحت شعار «اقرب.. ونحن أقرب»، وذلك خلال أولى جلساتها التي عقدت في مجلس الخوانيج، بحضور عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من المواطنين في إطار حرص «الهيئة» على تعزيز التواصل المباشر والفاعل مع المواطنين والاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علماء يطورون ذكاءً اصطناعياً يفسر سلوك الحيوانات

واستعرض عبدالعزيز الملا، خلال الجلسة، كافة الموضوعات التي تهم المواطنين، كما استمع إلى ملاحظات الحضور واستفساراتهم، وأشاد بمستوى الامتثال الضريبي الذي وصل إليه رواد الأعمال والوعي المجتمعي الكبير بالنظام الضريبي.
وتناول الحوار عدداً من التحديات التي يواجهها المتعاملون في المعاملات الضريبية، من أبرزها شراء رخصة تجارية مسجلة باسم شخص آخر وما يترتب على ذلك من التزامات ضريبية، وعدم وضوح الفرق بين العقارات السكنية والتجارية من الناحية الضريبية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالمؤثرين وصناع المحتوى، ومنها اعتبار الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والأنشطة الترويجية دخلاً خاضعاً للضريبة عند ممارسة النشاط بصورة تجارية، إضافةً إلى طرح عدد من الاستفسارات والتحديات الأخرى.
كما أكد سعي «الهيئة» الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية تضافر الجهود والاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات تلبي توقعاتهم وطموحاتهم، وأن مبادرة «مجالس الإمارات» تمثل انطلاقة جديدة مستمرة في مجال التواصل المجتمعي البنّاء.
وشدد خلال جلسة الحوار على أهمية الحفاظ على سرية معلومات الملف الضريبي والرقم المرجعي، وعدم مشاركة بياناتهما مع أي وكيل ضريبي غير معتمد أو أي شخص آخر، نظراً لما يمثله الملف الضريبي من سجل رسمي يوثق الالتزامات الضريبية والإقرارات الخاصة بالمتعامل.
تمثل هذه المبادرة أول مبادرة مجتمعية يطلقها سعادة المدير العام؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والإجابة عن استفساراتهم، والتعرف على التحديات التي قد يواجهونها عند التعامل مع الإجراءات والخدمات الضريبية، بما يعكس حرص «الهيئة» على تعزيز قربها من المجتمع، وتقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية.
وتنطلق المبادرة من الدور الحيوي الذي تؤديه مجالس الضواحي في تعزيز التواصل المباشر بين أفراد المجتمع، وترسيخ الشراكة المجتمعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالإجراءات الضريبية، بما يعزز نهج الحكومة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وقال عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، تمثل مبادرة «مجالس الإمارات» إحدى أبرز المبادرات المجتمعية التي أطلقناها لتعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية لدى المواطنين، وتبسيط رحلة المتعاملين من خلال تقديم المعلومات والإجابة عن استفساراتهم بشكل مباشر، بما يعزز الشفافية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الضريبية.
وأضاف: نحن نحرص على الاستماع عن قرب والعمل على حل مختلف الاستفسارات والتحديات التي قد تواجه المواطنين في إجراءاتهم الضريبية فالحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع، وتعزز الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين.

آخر الأخبار
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 20:53
الذكاء الاصطناعي يفسر سلوك الحيوانات بدقة غير مسبوقة
الذكاء الاصطناعي
علماء يطورون ذكاءً اصطناعياً يفسر سلوك الحيوانات
اليوم 20:40
سلطان الغيثي وثاني القمزي خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
الرياضة
«موانئ أبوظبي» شريكاً لوجستياً لفريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1
اليوم 20:33
13 ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»
الرياضة
13 ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»
اليوم 20:20
«أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة بوتسوانا» توقّعان اتفاقية لربط أسواق رأس المال
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة بوتسوانا» توقّعان اتفاقية لربط أسواق رأس المال
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©