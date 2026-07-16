تقرير: 2244 مواطناً استفادوا من برامج أكاديمية أبوظبي العالمي خلال 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي «ADGM»، عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يسلّط الضوء على دورها كمُمكّن استراتيجي لتنمية رأس المال البشري في أبوظبي «عاصمة رأس المال»، ودعم نمو اقتصادها القائم على المعرفة.

ويستعرض التقرير السنوي التقدم الملموس الذي حققته الأكاديمية في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز قدرات القطاع المالي، من خلال تزويد الخبراء والمؤسسات وقادة المستقبل بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة مالية ديناميكية ومترابطة عالمياً.

وأظهر التقرير أن أكاديمية أبوظبي العالمي واصلت توسيع أثرها في مجال تطوير الكفاءات الوطنية، حيث قامت خلال عام 2025 بتدريب 2244 مواطناً إماراتياً، ليرتفع إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من برامج التنمية الوطنية التي أطلقتها الأكاديمية منذ عام 2019 إلى 10.779 ألف مواطن.

ويسلّط التقرير الضوء على قدرات البحث العلمي والخبرات المتخصّصة التي طورتها الأكاديمية خلال العام، ما يدعم تنافسية السوق ويعزز الحوار البنّاء حول تطوير القطاع.

وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لرأس المال والأعمال والمواهب، كما تعزّز دور أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي موثوق ومتطور ومرتبط بالأسواق العالمية.

كما واصلت الأكاديمية توسيع نطاق حضورها ضمن منظومة الخدمات المالية والقطاعات المرتبطة بها، إذ نظّمت أكثر من 250 جلسة تدريبية استفاد منها ما يزيد على 5 آلاف مشارك، إلى جانب استضافة 120 فعالية متخصّصة بحضور أكثر من 3 آلاف خبير ومتخصص.

وجمعت هذه البرامج والفعاليات الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والأكاديمية وقادة القطاع المالي، بهدف تعزيز تبادل المعرفة، والتطوير المهني، والتعاون في مختلف مجالات السوق.

وفي إطار التزامها المستمر بالجودة والتميز الدولي، سجلت الأكاديمية خلال العام نسبة رضا بلغت 94% من جانب الطلبة، و86% من جانب العملاء، كما حصلت على 9 اعتمادات دولية، وأطلقت برامج جديدة تركّز على مجالات متقدمة وناشئة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والتمويل الرقمي، وإدارة الثروات، والحوكمة، ومهارات المستقبل.

وحافظت الريادة الفكرية على مكانتها محوراً أساسياً في رسالة الأكاديمية طوال العام، ففي عام 2025، أصدرت الأكاديمية 11 ورقة بحثية تناولت موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والأصول الرقمية، وتقنيات «Web3»، والأمن السيبراني، والمدفوعات، بالإضافة إلى الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، والتنظيم المالي، ما يسهم في إثراء الحوار حول قطاع الخدمات المالية.

كما يسلّط التقرير الضوء على استمرار الأكاديمية في الاستثمار في 12 شراكة استراتيجية جديدة مع مؤسسات عالمية رائدة وجهات تنظيمية ومنظمات متخصصة في القطاع، ما يتيح توفير برامج تعليمية معترف بها دولياً، وشراكات بحثية، ومسارات تعليمية تستجيب لاحتياجات السوق.

وشكّل إطلاق مركز «RealAssetX أبوظبي للابتكار» إحدى أهمّ الشراكات والإنجازات المحورية خلال عام 2025، باعتباره خطوة مهمة في تعزيز منظومة الابتكار لدى الأكاديمية، كما شهد العام ذاته تأسيس مركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي، الذي يوفّر منصات جديدة للبحث التطبيقي، وتطوير التقنيات، وبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا الناشئة.

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي، بهذه المناسبة، إنه انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ترتكز دعائمه على الكفاءات الوطنية والقدرات العالمية، تواصل الأكاديمية أداء دورها في دعم أهداف أبوظبي لتنمية رأس المال البشري.

وأضاف أن عام 2025 شهد تعزيز مساهمة الأكاديمية في مسيرة التوطين وتطوير الكفاءات، من خلال تزويد المواطنين الإماراتيين والمهنيين بالمهارات والمعارف التي تمكّنهم من مواكبة التحولات المتسارعة، والإسهام في ترسيخ الابتكار، وتعزيز المرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

ومع استمرار تنامي الطلب على المهارات المتخصّصة في مجالات الخدمات المالية والتقنيات الرقمية والصناعات الناشئة، تواصل أكاديمية أبوظبي العالمي تركيزها على توسيع نطاق الوصول إلى برامج تعليمية عالمية المستوى، وتسريع وتيرة البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف بناء القدرات المتخصّصة التي تدعم الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.