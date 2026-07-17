الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، بعد أن ⁠سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو. ​واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 3992 ​دولارا. ومع ‌ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2 ⁠بالمئة منذ ​بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى ​1605.62 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة ​نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

