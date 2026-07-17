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الدولار يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي

الدولار يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي
17 يوليو 2026 10:50

استقر الدولار، اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي أمام العملات الرئيسية.

وبلغ اليورو 1.1445 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.29%، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3476 دولار، ويتجه لارتفاع أسبوعي قدره 0.56%.

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وسجل الين 162.39 مقابل الدولار، ليستقر قرب أدنى مستوى له في 40 عاما عند 162.84 الذي بلغه مطلع الشهر.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 100.72 نقطة، متجها لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.24%، بعدما لامس أدنى مستوى له في شهر خلال وقت سابق من الأسبوع.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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