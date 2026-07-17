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اقتصاد

«مدن القابضة» تحقق مبيعات 1.25 مليار درهم من الطرح الأخير لـ«بشاير»

جانب من مجسم المشروع (من المصدر)
18 يوليو 2026 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «مدن»، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بيع جميع وحدات الطرح الأخير من مشروع «بشاير»، وذلك خلال يوم واحد من إطلاقه، محققة مبيعات بقيمة 1.25 مليار درهم.
واستقطب المشروع اهتماماً كبيراً من المشترين حيث وصلت نسبة عملاء «مدن» الجدد إلى 71% من إجمالي المشترين.
ويتضمن مشروع «بشاير»، المجتمع السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات، شققاً سكنية تتراوح من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات «بنتهاوس» بأربع غرف نوم، ووحدات «تاون هاوس» من طابقين. كما يضم المشروع ممشى بطول 3.5 كيلومترات على الواجهة المائية.
ويتضمن مشروع «بشاير» مجموعة متكاملة من المرافق التي تلبي مختلف متطلبات الحياة العصرية، بما في ذلك الحدائق، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومرافق صحية، وملعب للأطفال، والمتاجر، بما يوفر بيئة متكاملة للحياة اليومية.

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أبوظبي
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