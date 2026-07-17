«اقتصادية رأس الخيمة» تنفّذ 24 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

سجّلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نتائج إيجابية في مؤشرات الامتثال التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تنفيذ 24.359 زيارة رقابية شملت مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأظهرت الزيارات التزام 21.968 منشأة بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، بنسبة امتثال بلغت 90%، في تأكيد على فاعلية المنظومة الرقابية التي تنفّذها الدائرة، ودورها في تعزيز بيئة أعمال منظمة وتنافسية ترتكز على الالتزام بالقوانين والتشريعات.

وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن نسبة الامتثال التي تحققت خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح الخطط الرقابية التي تنفذها الدائرة، والتعاون الإيجابي الذي تبديه منشآت القطاع الخاص في الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق.

وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير منظومة رقابية حديثة تعتمد على التخطيط المسبق وتحليل المخاطر، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ونؤمن بأن الالتزام بالأنظمة يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.