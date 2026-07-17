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اقتصاد

«مالية عجمان» تعزز الوعي المالي والرقمي لدى الأجيال الناشئة

«مالية عجمان» تعزز الوعي المالي والرقمي لدى الأجيال الناشئة
18 يوليو 2026 01:07

عجمان (الاتحاد)

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تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات برنامج «صيفنا سعادة 2026»، الذي تنظمه حكومة عجمان، عبر باقة من المبادرات التعليمية والتوعوية والتفاعلية المصمّمة لاستثمار الإجازة الصيفية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية وبناء مهارات معرفية ومالية ورقمية لدى الناشئة وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل.
وتشارك الدائرة هذا العام بثلاثة برامج نوعية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، وتشمل مخيم «تحدي الأباكوس» لتنمية مهارات الحساب الذهني والتركيز، وبرنامج «عجمان مال بلس» الذي يمزج بين الثقافة المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفعالية الترفيهية التفاعلية «ألعبها صح» التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع.
وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشاركة الدائرة في برنامج «صيفنا سعادة 2026» تجسّد نهجاً راسخاً في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية قدرات أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار.

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