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اقتصاد

«أبوظبي الأول» يعزّز مكانته بين البنوك الأعلى تصنيفاً عالمياً عند «AA-»

بنك أبوظبي الأول
18 يوليو 2026 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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عزّز بنك أبوظبي الأول، مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين البنوك الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وذلك بعد تأكيد وكالات موديز، وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفاته الائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتضع هذه التصنيفات بنك أبوظبي الأول في طليعة البنوك العالمية من حيث الجودة الائتمانية.
ونوه البيان بأن النظرة المستقبلية المستقرة الصادرة عن وكالات التصنيف الثلاث، تعكس الثقة في قدرة البنك على الحفاظ على قوة مكانته المالية عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
وتستند القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول أيضاً إلى مكانته الرائدة في السوق الإماراتية، وقاعدة تمويله المتنوعة، وارتباطه الوثيق بالجهات السيادية، باعتباره الشريك المصرفي الرئيسي لحكومة أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية، والشركات المرتبطة بالحكومة.
وينعكس ذلك في استمرارية قدرة البنك على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، مدعوماً بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين، مع إصدارات شهدت باستمرار مستويات اكتتاب تجاوزت المعروض، وجمع تمويلات تجاوزت 22 مليار درهم «ما يعادل 6 مليارات دولار» منذ بداية العام وحتى اليوم.

أبوظبي الأول
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