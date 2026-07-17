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«إيرباص» تفوز بطلبية كبيرة من «إير تشاينا»

«إيرباص» تفوز بطلبية كبيرة من «إير تشاينا»
18 يوليو 2026 01:08

بكين (د ب أ)

فازت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بطلبية كبيرة من شركة طيران «إير تشاينا» الصينية لشراء 15 طائرة عريضة البدن من طراز «إيرباص إيه 350-900» إضافة إلى 40 طائرة من سلسلة «إيرباص إيه 320 نيو» لصالح شركة «شينزن إيرلاينز» التابعة لها، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12.4 مليار دولار، وفقاً لبيان من بورصة شنغهاي.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من الصفقات الناجحة التي حققتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية، ومنحتها أفضلية على منافستها «بوينج» في ثاني أكبر سوق للطيران في العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المقرر أن تتنافس «إيرباص» و«بوينج» على الفوز بطلبيات جديدة خلال معرض فارنبورو للطيران، الذي ينطلق بالقرب من لندن مطلع الأسبوع المقبل.

إيرباص
شركة إيرباص
شركة إيرباص الأوروبية
طائرات إيرباص
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