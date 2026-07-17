السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يرتفع ل25 ملياراً في مايو

16 مليار يورو فائض تجارة السلع بمنطقة اليورو في مايو (وام)
18 يوليو 2026 01:07

بروكسل (وام)

أخبار ذات صلة
ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان
الاتحاد الأوروبي يحذر من تصاعد مخاطر الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ارتفع إلى 25 مليار يورو خلال مايو 2026، مقارنة مع 17 مليار يورو خلال أبريل، مدعوماً بفائض في تجارة السلع والخدمات والدخل الأولي.
وأوضح البنك، أن فائض تجارة السلع بلغ 16 مليار يورو، بينما سجلت الخدمات فائضاً قدره 14 مليار يورو، وحقق الدخل الأولي فائضاً بقيمة 12 مليار يورو، في حين سجل الدخل الثانوي عجزاً بلغ 18 مليار يورو.
وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2026، بلغ فائض الحساب الجاري 272 مليار يورو، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، انخفاضاً من 318 مليار يورو أو 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض تجارة السلع واتساع عجز الدخل الثانوي، رغم تحسن فائض الدخل الأولي وارتفاع فائض الخدمات.
وفي الحساب المالي، أظهرت البيانات أن المقيمين في منطقة اليورو نفذوا صافي استثمارات في أوراق مالية خارج المنطقة بقيمة 889 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو.
كما ارتفع صافي استثمارات المقيمين المباشرة في الأصول خارج منطقة اليورو إلى 335 مليار يورو، مقابل 164 مليار يورو قبل عام، في حين زادت استثمارات غير المقيمين المباشرة في أصول منطقة اليورو إلى 64 مليار يورو مقارنة مع 5 مليارات يورو قبل عام.

الحساب الجاري
منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدرس إجراء تغييرات في الجيش
اليوم 23:20
جنود من الجيش اللبناني يتفقدون موقع انفجار استهدف مركبتهم
الأخبار العالمية
لبنان: مقتل جندي بانفجار آلية للجيش في الجنوب
اليوم 23:02
«منتخب الطاولة» يشارك في بطولة أوزبكستان الدولية
الرياضة
«منتخب الطاولة» يشارك في بطولة أوزبكستان الدولية
اليوم 22:30
مبنى قوة الإطفاء العام في الكويت
الأخبار العالمية
الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل جراء هجوم إيراني عدواني
اليوم 22:16
شعار ⁠القيادة ​المركزية ​الأميركية (سنتكوم)
الأخبار العالمية
"سنتكوم": مقتل جنديين أميركيين في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©