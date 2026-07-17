«إي آند» تستكمل بيع حصتها في «فودافون» بـ 5.95 مليار دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، أمس، الانتهاء بنجاح من عملية تحويل كامل حصتها البالغة 3.944.743.685 سهماً عادياً في «فودافون» إلى كل من «بي إن بي باريبا للأسواق المالية»، و«كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار»، و«سوسيتيه جنرال».

يأتي ذلك استكمالاً لبيانها الصادر في 10 يوليو 2026، بشأن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة «فيغا»، وهي أداة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة «نيل» العائلية (Neil family group)، لبيع كامل حصة «إي آند» في شركة فودافون جروب بي إل سي «فودافون».

وحقق الإتمام الناجح لعملية التحويل إجمالي عائدات نقدية لمجموعة «إي آند» بقيمة 21.5 مليار درهم (5.84 مليار دولار)، وهو ما يمثل حوالي 110.5 بنساً إسترلينياً للسهم الواحد. أما العائد المتبقي البالغ 2.02 بنس إسترليني للسهم (ما يعادل 0.4 مليار درهم/ 0.11 مليار دولار)، والمرتبط بأرباح فودافون النهائية للسنة المالية 2026، فسيتم تحصيله في 30 يوليو 2026، وبذلك يصل إجمالي العائد إلى 21.9 مليار درهم (ما يعادل 5.95 مليار دولار).

وأسفرت هذه الصفقة عن عائد نقدي صافٍ لصالح «إي آند» بقيمة 4.8 مليار درهم (ما يقارب 1.3 مليار دولار)، وتعكس الأولويات الاستراتيجية للمجموعة من حيث التركيز على أعمالها الأساسية، مع جني العوائد الناتجة من استثماراتها.