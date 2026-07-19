مشاريع جديدة ترسخ مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت أبوظبي مؤخراً الإعلان عن مشاريع سياحية ضخمة ستحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة المحلي والعالمي، وتجذب السياح من مختلف أنحاء العالم عند افتتاحها خلال السنوات المقبلة، لتواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها سياحياً وثقافياً على الخريطة العالمية.

جاء الإعلان عن مشروع «دار الفنون أبوظبي» ضمن مسيرة التطوير المتواصلة التي تشهدها جزيرة السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، إلى جانب متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه، بما يعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة ثقافية متكاملة ترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والفنون والمعرفة.

وخلال العام الحالي، تم الإعلان عن مشروعين فريدين، هما «سفير أبوظبي» في جزيرة ياس، ومشروع «دار الفنون أبوظبي» في جزيرة السعديات، إلى جانب الإعلان العام الماضي عن تطوير مشروع «عالم ومنتجع ديزني» الترفيهي في جزيرة ياس أبوظبي.

وخلال مايو الماضي، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة «سفير إنترتينمنت»، عن اختيار جزيرة ياس موقعاً لمشروع «سفير أبوظبي»، الأيقونة العالمية الجديدة للترفيه التفاعلي الغامر، الذي تبلغ قيمة استثمارات مرحلة بنائه 1.7 مليار دولار (ما يعادل 6.24 مليار درهم).

ويُسهم المشروع في استقطاب مزيد من السياح من أنحاء العالم، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب دوره في إثراء حياة أفراد المجتمع والزوّار.

ويُمثّل «سفير أبوظبي» أول منشأة «سفير» خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويُقام في موقع مميز بين ياس مول وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وسط مساحات خضراء غنية بالقرب من مدن ياس الترفيهية ومعالمها السياحية. ويتوقع اكتمال أعمال البناء بحلول نهاية عام 2029.

صرح متخصص

في يونيو الماضي، تم الإعلان عن إطلاق مشروع «دار الفنون أبوظبي» بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، والذي سيشكّل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام.

ويضم المشروع قاعة رئيسية متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، ومدرجاً مفتوحاً بسعة 3500 مقعد، واستوديو مسرحياً بسعة 400 مقعد، إضافة إلى نادٍ لموسيقى الجاز يتسع لـ250 مقعد، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 6000 مقعد عبر مختلف مرافقه الفنية، لاستضافة أرقى الإنتاجات الفنية العالمية وتقديم تجارب ثقافية استثنائية للجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً.

وسيكون مشروع «دار الفنون أبوظبي» مقراً دائماً للعروض الأدائية بأعلى المستويات العالمية، ويجمع نخبة الفنانين والفرق الإبداعية والمواهب من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وسيشكل مشروع الدار مقراً دائماً لاستضافة مجموعة واسعة من العروض العالمية لفنون الأداء، من الباليه إلى الأوبرا، حيث يفتتح في عام 2030، وسيقدّم برنامجاً ثقافياً متواصلاً على مدار العام، يشمل 365 يوماً وليلة من الفعاليات والعروض والأنشطة.

في مايو من العام الماضي، تم الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، ويُعد عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، سابع وجهة ترفيهية لديزني على مستوى العالم، بعد منتجعات ديزني في كل من كاليفورنيا، وفلوريدا، وطوكيو، وباريس، وهونغ كونغ، وشنغهاي.

وشهدت أبوظبي خلال الأعوام الماضية نمواً في عدد السياح، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقبلت الإمارة 26.6 مليون زائر خلال عام 2025 في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمة ثقافية عالمية ووجهة سياحية مفضّلة، مدفوعة بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل الأمد، واستقبلت الإمارة 5.9 مليون نزيل فندقي، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسية، في وقت ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليار درهم.





