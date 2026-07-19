تراجع بالبورصات بالعالمية وسط ضعط من أسهم التكنولوجيا

أحمد عاطف (القاهرة)

أغلقت البورصات العالمية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 يوليو على أداء متباين، وسط موجة بيع واسعة في أسهُم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وتصاعد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

تكبّدت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها الأسبوعية بين الأسواق الرئيسة، إذ هبط مؤشر «نيكاي 225» بنحو 6.4% إلى 64.141.12 نقطة، ودخل نطاق التصحيح بعدما فقد أكثر من 10% من قمته المسجّلة في يونيو. وجاء الهبوط بقيادة شركات صناعة الرقائق ومعدات أشباه الموصلات.

وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 5.1% خلال الأسبوع إلى 3.764.15 نقطة، متأثّراً بمخاوف تباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي، إلى جانب موجة العزوف العالمية عن المخاطرة.

وعلى النقيض تمكّن مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ من تسجيل مكاسب أسبوعية بلغت 1.6%، ليغلق عند 24.562.24 نقطة، بعدما عوّضت مكاسب الجلسات الأربع الأولى تراجعه الحاد يوم الجمعة.

وضاعف صعود الخام مخاوف المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية، وما قد يترتب عليها من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما اتجهت السيولة نحو قطاعات الطاقة والمرافق والأسهم الدفاعية.

وسجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة خسائر أسبوعية، كان أكبرها من نصيب مؤشر «ناسداك» المُثقل بأسهم التكنولوجيا، والذي تراجع 2.9% ليغلق عند 25,520.24 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2% إلى 7457.69 نقطة على أساس أسبوعي، فيما فقد مؤشر «داو جونز الصناعي» نحو 1.1% لينهي الأسبوع عند 52,146.42 نقطة.

وجاءت الخسائر مع اتساع موجة البيع في شركات الرقائق، وسط عمليات لجني الأرباح وتساؤلات متزايدة بشأن العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ودخل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نطاق السوق الهابطة، بعدما تراجع بأكثر من 20% عن ذروته المسجّلة في يونيو.

وتنتظر وول ستريت الأسبوع القادم مرحلة حساسة، حيث من المتوقع صدور نتائج شركات «ألفابت» و«تسلا» نتائجهما يوم الأربعاء، تليهما «إنتل» يوم الخميس، ما قد يحدّد ما إذا كانت موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي ستتراجع أم تمتد إلى قطاعات أخرى.

وكان أداء الأسهم الأوروبية أقلَّ حدّة، إذ أنهى مؤشر «ستوكس 600» الأسبوع شبه مستقر، مرتفعاً بنحو 0.39% إلى 641.53 نقطة، بعدما ساعد صعود أسهم المرافق والسلع الفاخرة على تعويض ضعف شركات التكنولوجيا.

وفي ألمانيا، تراجع مؤشر «داكس» بنحو 0.53% خلال الأسبوع إلى 24,830.98 نقطة، متأثراً بخسائر شركات التكنولوجيا والصناعة.



