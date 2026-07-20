117 مليار درهم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة

يوسف العربي (أبوظبي)

نما حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 10.9 %، ليصل إلى 117 مليار درهم (32.101 مليار دولار)، مقارنة بحجم إنفاق بلغ 106 مليارات درهم (28.95 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه، بحسب إحصاءات مؤسسة البيانات الدولية «IDC».

ووفق البيانات التي اطّلعت عليها «الاتحاد»، بلغت حصة «الأجهزة والمعدات – Hardware» نحو 31.74% من إجمالي حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة خلال عام 2025، بعد أن ارتفع حجم الإنفاق على هذا الصعيد بنسبة 16.9% ليصل إلى 37.39 مليار درهم (10.19 مليار دولار)، مقابل نحو 32 مليار درهم (8.72 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه. وتشمل مجموعة الإنفاق المشار إليها أجهزة الكمبيوتر «المحمول - Desktop»، و«المكتبي - Laptop»، و«الخوادم -Servers»، ومعدات الشبكات، وأجهزة الطابعات والمسح الضوئي، وأجهزة البنية التحتية في مراكز البيانات.

خدمات الاتصالات

وحلّت «الاتصالات» في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق، مستحوذة على حصة بلغت 27.24% بعد نمو حجم الإنفاق على هذا الصعيد بنسبة 3.9% خلال عام 2025 ليصل إلى 32.1 مليار درهم (8.75 مليار دولار)، مقابل 30.9 مليار درهم (8.42 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه. وتشير هذه الفئة إلى الإنفاق على الخدمات التي تتيح الاتصال ونقل البيانات والصوت عبر الشبكات، بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت، وخدمات الهاتف المتحرك، وخدمات الإنترنت والنطاق العريض، وخدمات التجوال الدولي.

مجموعة البرمجيات

وحلت مجموعة «البرمجيات» في الترتيب الثالث بحصة بلغت 15.56% من إجمالي حجم الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بعد أن حققت نمواً بنسبة 16.5% لتصل إلى 18.32 مليار درهم (4.994 مليار دولار)، مقابل 15.73 مليار درهم (4.286 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه.

وتشير هذه الفئة إلى الإنفاق على البرامج والتطبيقات والأنظمة التي تعمل على الأجهزة، وليس الأجهزة نفسها، بما في ذلك أنظمة التشغيل، والتطبيقات الجاهزة، والبرمجيات المكتبية، وتراخيص البرمجيات، قواعد البيانات.

تكنولوجيا المعلومات

وجاءت مجموعة الإنفاق على «خدمات تكنولوجيا المعلومات – IT Services» رابعةً بحصة 12.79% بعد أن سجّلت نمواً بلغت نسبته 8.3% لتصل إلى 15 مليار درهم (4.105 مليار دولار) خلال عام 2025، مقابل 13.9 مليار درهم (3.79 مليار دولار) خلال العام الذي سبقه.

وتتضمن المجموعة الإنفاق على الخدمات المرتبطة بتشغيل وإدارة ودعم أنظمة تقنية المعلومات، بما في ذلك خدمات الدعم الفني، وإدارة وتشغيل الأنظمة والبنية التحتية، وتكامل الأنظمة، والصيانة والتحديثات التقنية.

التكنولوجيا التشغيلية

وحلَّ الإنفاق على «التكنولوجيا التشغيلية – OT Spending» في الترتيب الخامس من حيث حجم الإنفاق، وذلك بحصة بلغت 8.5 % من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة خلال العام 2025، بعد أن نما الإنفاق على هذا الصعيد بنسبة 12.2 % ليصل إلى عشرة مليارات درهم (2.74 مليار دولار)، مقابل 8.96 مليار درهم (2.442 مليار دولار) خلال العام 2024. ويشمل الإنفاق على «التكنولوجيا التشغيلية» أنظمة التحكم، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الأتمتة.