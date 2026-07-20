العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «مير» تطوِّر 15 مشروعاً حتى عام 2028 لاستدامة العوائد للمساهمين

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تستهدف مجموعة «مير»، المُدرَجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تطوير محفظة تضم 15 مشروعاً نشطاً في مراحل مختلفة من التطوير والتنفيذ حتى عام 2028، بهدف تنفيذ استراتيجية التوسع بأصول نوعية ذات مواقع استراتيجية، قادرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوليد عوائد مجزية ومستدامة، حسب نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، والذي أكد لـ «الاتحاد» أن استراتيجيته مجموعة «مير» ترتكز على بناء محفظة متنوعة تحقق التوازن بين قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، حيث واصلت خلال عام 2026، تنفيذ استثمارات استراتيجية نوعية، يأتي في مقدمتها مشروع إعادة تطوير وتوسعة «مول العين»، إلى جانب تنفيذ مشروع «مجمع كيزاد اللوجستي – المنطقة الحرة 3»، الذي يمثّل دخول المجموعة إلى قطاع العقارات اللوجستية الواعد.

وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تُمثل محوراً أساسياً لتنويع الإيرادات واقتناص الفرص الواعدة، حيث شهد الربع الأول من عام 2026 إضافة 68 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، لافتاً إلى أن الفترة الماضية، تضمنت مسارين للنمو، أولهما إعادة إطلاق الهوية التجارية لـ «أدكووب» وتوسيع شبكتها لأكثر من 100 منفذ بيع، والثاني تمثّل في تطوير محفظة «مكاني العقارية»، التي تُدير اليوم أكثر من 70 مركزاً تجارياً ووجهة مجتمعية تمتد على مساحة تأجيريه تتجاوز 475 ألف متر مربع، بمعدل إشغال يتجاوز 90%.

مشاريع استراتيجية

وأعلن العامري، أن مجموعة «مير»، بالتوازي مع مشروعها الرئيسي المتمثل في إعادة تطوير «مول العين» ليكون وجهة رائدة توفر فرصاً تجارية استثنائية وبيئة تأجير جاذبة للعلامات التجارية، تواصل تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تدعم توسع محفظتها العقارية. وكشف عن أنه في إطار التوسع المستمر في محفظة أصول المجموعة، أبرمت «مكاني العقارية» اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي للاستحواذ على «مجمع كيزاد اللوجستي – المنطقة الحرة 3»، ضمن ترتيب حق انتفاع (مساطحة) قابل للتمديد لمدة 50 عاماً، بما يعزّز حضورها في قطاع الأصول اللوجستية المدرة للدخل، ويؤكد نهج المجموعة المنضبط في تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في العقارات التجارية ذات المواقع الاستراتيجية، منبِّهاً إلى أن المجموعة تواصل أيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من الأصول العقارية القائمة، بما يعزّز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتلبية تطلعات المساهمين وشركاء الأعمال.

أصول عقارية

وقال العامري: إن الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لمكاني العقارية، تتمحور حول تطوير وإدارة أصول عقارية نوعية ذات كفاءة عالية، قادرة على تلبية المتطلبات المتنامية للمجتمعات ومواكبة التطور المتسارع في دولة الإمارات. وأوضح أن خطط النمو تستهدف تحقيق 3 أهداف هي رفع كفاءة وجودة الأصول، تعزيز التميز التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء والمستأجرين، مما يضمن استدامة التدفقات النقدية والنمو المستمر للمجموعة. وأضاف أن قطاع العقارات التجارية والتجزئة في الدولة يستند إلى مقومات نمو راسخة وأسس اقتصادية متينة، تقودها في المقام الأول الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي نجحت في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، فضلاً عن تزايد معدلات النمو السكاني، وتنوع السياسات الاقتصادية، واستمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، منوهاً بأن «مجموعة مير» تستهدف الاستثمار الانتقائي في الأصول القادرة على مواكبة التحولات في سلوك المستهلكين، وبما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة لضمان تحقيق عوائد مستدامة.

قيمة مضافة

ورداً على سؤال عن كيفية تعزيز القيمة المضافة وزيادة جاذبية المشاريع التجارية في أوقات المتغيرات العالمية، أجاب العامري، بأن الشراكات الاستراتيجية تكتسب أهمية خاصة لنجاح المشاريع، حيث نحرص على بناء علاقات طويلة الأمد مع نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما يضمن تقديم عروض وخدمات تلبي تطلعات المجتمعات التي نخدمها وتواكب احتياجات السوق المتغيرة. وذكر أن وجود «أدكووب» كمستأجر رئيسي يمنح «مير» ميزة تنافسية فريدة، إذ يسهم في استقطاب حركة مستدامة للزوّار ويعزّز جاذبية وجهاتنا التجارية، مؤكداً أنه انطلاقاً من هذا الزخم، نواصل تطوير مزيج متوازن من المستأجرين يضم علامات تجارية متنوعة في قطاعات التجزئة، والمطاعم، والخدمات، والترفيه، بما يرفع القيمة التشغيلية والرأسمالية لأصولنا، ويعزّز معدلات الإقبال، ويحقق قيمة مستدامة للمستأجرين والمستثمرين والمجتمعات التي نخدمها. ولفت العامري، إلى أن الفترة الحالية تشهد تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين نحو «التجارب المتكاملة»، حيث لم يَعُد المستهلك يبحث عن وجهة للتسوق التقليدي فحسب، بل عن منظومة تجمع بين الخدمات اليومية، والترفيه، والتواصل الاجتماعي، مبيناً أنه استجابة لهذا التوجه عملت «مير» على تطوير وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات ترتقي بأسلوب الحياة وتواكب تطلعات واحتياجات المستهلكين الحالية.



