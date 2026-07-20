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"أبوظبي الأول" يطلق بطاقة الخصم الإماراتية "جيوَن"

"أبوظبي الأول" يطلق بطاقة الخصم الإماراتية "جيوَن"
20 يوليو 2026 15:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر"جيوَن" ، الصادرة ضمن منظومة البطاقات الوطنية في دولة الإمارات، والتي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، ويدعمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تتوفر البطاقة حالياً للاستخدام داخل الدولة في إطار الإطلاق التدريجي لمنظومة "جيوَن" على المستوى الوطني.
وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن بطاقة الخصم المباشر "جيوَن" تعكس التزام البنك بتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تركّز على احتياجات العملاء، وتسهم في دعم تطور المنظومة المالية في دولة الإمارات، ومع مواصلة تعزيز نظام البطاقات الوطنية للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، تجمع "جيـوَن" بين موثوقية الحلول المدعومة وطنياً وسلاسة الاستخدام التي يتوقعها العملاء، ومن خلال هذه المبادرة، نواكب رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مالي أكثر ترابطاً ومرونة وشمولاً، مع الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية اليومية لعملائنا.
من جانبه، قال أندريا تشيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، إن تطوير "جيوَن" تمّ لتزويد دولة الإمارات بمنظومة وطنية مستقلة للبطاقات المصرفية، تدعم المدفوعات اليومية بسهولة وأمان وكفاءة، ويُعدّ إطلاق بنك أبوظبي الأول لبطاقات الخصم المباشر "جيوَن" ْمحطة مهمة في مسيرة طرح هذه المنظومة.

 

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