«اقتصادية رأس الخيمة» تُنجز 25 ألف معاملة إلكترونية خلال النصف الأول



رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نتائج متميزة في منظومة خدماتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت 25 ألفاً و622 معاملة إلكترونية بنسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً.

وسجّلت الدائرة نسبة رضا للمتعاملين بلغت 96%، إلى جانب إصدار 2465 تصريحاً تجارياً بتصنيفاته المختلفة، ما يعكس كفاءة خدماتها الإلكترونية ودورها في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين وروّاد الأعمال في الإمارة.

وتوفّر الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تلبّي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة مجموعة واسعة من المعاملات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية والخدمات التنظيمية والمساندة، بما يواكب احتياجات المستثمرين، ويسهم في تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والموثوقية.

وقالت عائشة عبيد العيان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في «اقتصادية رأس الخيمة»، إن الدائرة توفر أكثر من 47 خدمة إلكترونية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل.

وأضافت أن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً يعكس نجاح جهود الدائرة في التحول الرقمي، وكفاءة الأنظمة والخدمات الذكية التي تعتمدها في تقديم معاملاتها، كما أن وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 96% يمثّل مؤشراً مهماً على جودة الخدمات المقدمة، ويحفز على مواصلة تطويرها وتقديم حلول أكثر مرونة واستباقية.

وأشارت العيان، إلى أن إصدار 2465 تصريحاً تجارياً خلال النصف الأول من العام يعكس النشاط المتواصل لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويؤكد أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح بتصنيفاتها المختلفة، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية ويعزّز جاذبية رأس الخيمة للاستثمار.