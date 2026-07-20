الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تُنجز 25 ألف معاملة إلكترونية خلال النصف الأول

«اقتصادية رأس الخيمة» تُنجز 25 ألف معاملة إلكترونية خلال النصف الأول
20 يوليو 2026 15:42


رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نتائج متميزة في منظومة خدماتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت 25 ألفاً و622 معاملة إلكترونية بنسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً.
وسجّلت الدائرة نسبة رضا للمتعاملين بلغت 96%، إلى جانب إصدار 2465 تصريحاً تجارياً بتصنيفاته المختلفة، ما يعكس كفاءة خدماتها الإلكترونية ودورها في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين وروّاد الأعمال في الإمارة. 
وتوفّر الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تلبّي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة. 
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة مجموعة واسعة من المعاملات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية والخدمات التنظيمية والمساندة، بما يواكب احتياجات المستثمرين، ويسهم في تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والموثوقية. 
وقالت عائشة عبيد العيان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في «اقتصادية رأس الخيمة»، إن الدائرة توفر أكثر من 47 خدمة إلكترونية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل. 
وأضافت أن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً يعكس نجاح جهود الدائرة في التحول الرقمي، وكفاءة الأنظمة والخدمات الذكية التي تعتمدها في تقديم معاملاتها، كما أن وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 96% يمثّل مؤشراً مهماً على جودة الخدمات المقدمة، ويحفز على مواصلة تطويرها وتقديم حلول أكثر مرونة واستباقية.
وأشارت العيان، إلى أن إصدار 2465 تصريحاً تجارياً خلال النصف الأول من العام يعكس النشاط المتواصل لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويؤكد أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح بتصنيفاتها المختلفة، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية ويعزّز جاذبية رأس الخيمة للاستثمار. 

 

أخبار ذات صلة
«اقتصادية رأس الخيمة» تنفّذ 24 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول
«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق الموسم السادس من مبادرة «الواعد الصغير»
دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
اليوم 18:05
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
اليوم 18:02
ميديكلينيك مستشفى المدينة
مستشفى ميديكلينيك المدينة يسجل 100 عملية زراعة كلى
اليوم 18:00
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
الرياضة
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
اليوم 18:00
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©