«فيتش» تمنح بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني طويل الأجل للمصدر عند مستوى «BBB+»



الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الاستثمار «INB» أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحته تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى«BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرّة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى«bbb+»، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل.

ويمثّل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار ويُعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي وإعادة ترسيخ أعماله وتعزيز مكانته، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية وتغطية جيدة للسيولة وتحسُّن مستمر في أدائه المالي، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقّعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموّه المستقبلي.

ويأتي هذا التصنيف في أعقاب برنامج تحول نفّذه البنك، امتد على مدى سنوات عدة بهدف تعزيز ميزانيته العمومية وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي وإعادة التموضع، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته.

وأشارت وكالة «فيتش» إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد وتوفّر مستويات كافية من تغطية المخصصات وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية، وسلّطت الضوء على قوة مركز السيولة لديه، وتوقّعت استمرار انخفاض الأصول المتعثرة المتراكمة من الفترات السابقة على المدى المتوسط مع مواصلة تنفيذ برنامج التحول الجاري.

وأقرت «فيتش» بأن بنك الاستثمار لا يزال يعمل ضمن حصة سوقية محلية محدودة نسبياً ويواصل مسيرة إعادة البناء، لكنها أشادت بالتقدم الذي أحرزه في تعزيز مرونته المالية وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز متانة أعماله.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، إن الحصول على أول تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة «فيتش» يمثّل محطة مفصلية في مسيرة البنك ودليلاً مهماً على التقدم الذي أحرزه خلال السنوات الماضية، وإن هذا التصنيف يعكس التزام فرق العمل فيه والدعم المتواصل من المساهمين، والتركيز الراسخ على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته.

وأضاف: «عملنا بشكل مدروس على تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال تنويع أعمالنا بشكل هادف وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وهو ما نعتبره خطوة مهمة على الطريق وليس الوجهة النهائية، وستظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع المساهمين، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا والجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها مع مواصلة بناء بنك أكثر قوة ومرونة وقدرة على المنافسة».

ويسهم التصنيف الائتماني بدرجة استثمارية في تعزيز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ويُنتَظر أن يدعم تفاعله مع المستثمرين والمؤسسات النظيرة وأسواق التمويل.