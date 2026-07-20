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«الاتحاد للتأمين» تحصل على «آيزو 27001» للتميز في أمن المعلومات

«الاتحاد للتأمين» تحصل على «آيزو 27001» للتميز في أمن المعلومات
20 يوليو 2026 16:03


دبي (الاتحاد)

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 أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، عن حصولها بنجاح على شهادة «آيزو 27001» المعيار الدولي المعتمد لأنظمة إدارة أمن المعلومات.
وتضمنت عملية الحصول على الشهادة تقييماً شاملاً لوثائق وإجراءات وضوابط أمن المعلومات لدى شركة الاتحاد للتأمين، بالإضافة إلى إطار الحوكمة المتّبع لديها. 
وتؤكد هذه الشهادة قدرة الشركة على إدارة مخاطر أمن المعلومات بفعالية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها وأفضل الممارسات العالمية.
وبالنسبة لحاملي وثائق التأمين والشركاء وأصحاب المصلحة، يوفّر هذا الإنجاز مستوى إضافياً من الثقة بأن شركة الاتحاد للتأمين تُطبّق ضوابط قوية لحماية معلومات العملاء والشركاء ومعلومات الشركة عبر مختلف عملياتها، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بالحفاظ على سريّة المعلومات وسلامتها وتوافرها، في ظل بيئة رقمية متسارعة التطور ومتزايدة المخاطر.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يعكس حصولنا على شهادة «ISO 27001» التزامنا المستمر بحماية البيانات التي يأتمننا عليها حاملو وثائق التأمين وشركاؤنا يومياً، ويعزّز هذا الإنجاز من منظومة أمن المعلومات لدينا، كما يؤكد حرصنا على تحقيق التميز التشغيلي وترسيخ ثقة العملاء».
وأضاف فينكاتيسان سوبايا، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة: «مع مواصلتنا توسيع قدراتنا الرقمية وتحديث أساليب تقديم الخدمات لعملائنا، تؤكد هذه الشهادة قوة وفعالية ممارساتنا الأمنية، وسنواصل البناء على هذا الأساس مع تطور أعمالنا ونموّها».

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