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«كهرباء دبي» تعزّز استراتيجيتها المؤسّسية تماشياً مع مبادرة «دبي الأفعال»

«كهرباء دبي» تعزّز استراتيجيتها المؤسّسية تماشياً مع مبادرة «دبي الأفعال»
20 يوليو 2026 16:08


دبي (الاتحاد)
 عزّزت هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار المراجعة الدورية لاستراتيجيتها المؤسّسية، مواءمة رسالتها وقيمها المؤسّسية مع مبادرة «دبي الأفعال» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ ثقافة عمل تقوم على الإنجاز السريع والمتقن، وترجمة الطموحات إلى نتائج ملموسة، بما يواكب نهج دبي في الريادة العالمية وصناعة المستقبل.

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تؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز الاتساق بين استراتيجيتها وثقافتها المؤسسية ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يرسّخ قيم الإنجاز والسرعة والإتقان والابتكار والاستباقية، ويجعلها جزءاً أصيلاً من الممارسات اليومية وآليات العمل واتخاذ القرار.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن تضمين نهج «دبي الأفعال» في استراتيجية الهيئة ورسالتها وقيمها المؤسسية يؤكد التزامها بمواصلة تطوير نموذج مؤسّسي يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويرتقي بالأداء، ويُمكن الموظفين من تحويل الأفكار إلى إنجازات قابلة للقياس تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وأكد أن «دبي الأفعال» تُعد تجسيداً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت الإنجاز معياراً للنجاح ورسّخت ثقافة عمل تقوم على أن الطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ.. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن تعكس استراتيجية الهيئة ورسالتها وقيمها المؤسسية هذا النهج، ليصبح جزءاً أصيلاً من ثقافتنا المؤسسية ومنهج عملنا اليومي، فالقيم المؤسّسية ليست شعارات، بل مبادئ توجّه القرارات والسلوكيات وتنعكس على جودة الخدمات وكفاءة الأداء، بما يعزّز جاهزية الهيئة للمستقبل ويواصل ترسيخ مكانتها ضمن المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً». 
وركّزت المراجعة التي أجرتها الهيئة في هذا الصدد على تعزيز ارتباط القيم المؤسسية بمستهدفات دبي من خلال ترسيخ سعادة المتعاملين، والاستدامة، والابتكار، والتميز، والحوكمة الرشيدة، بما يدعم مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في جودة الحياة والاستدامة والابتكار والخدمات الحكومية.

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