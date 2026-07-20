«تعاونية الاتحاد» توظف الذكاء الاصطناعي لضمان جودة المنتجات الطازجة وتقليل الهدر الغذائي

دبي (الاتحاد)

أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، أن المحافظة على جودة الفواكه والخضراوات وتوفيرها يومياً للمستهلكين تمثل إحدى أهم أولويات «التعاونية»، مشيراً إلى أن «التعاونية» طورت منظومة متكاملة لإدارة سلسلة الإمداد تعتمد على أحدث التقنيات لضمان وصول المنتجات بأعلى مستويات الجودة والنضارة.

وأوضح أن «تعاونية الاتحاد» تتبع إجراءات صارمة في استقبال المنتجات داخل مراكز التوزيع والفروع، وفق أعلى المعايير العالمية في سلامة الغذاء، حيث يتم تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، إلى جانب إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والاستعانة بجهات تدقيق مستقلة للتحقق من جودة المنتجات وسلامتها قبل طرحها للبيع.

وأضاف أن «التعاونية» تعتمد على دورات تزويد متكررة للفروع، بما يسهم في الحفاظ على نضارة المنتجات وتوافرها بشكل يومي، كما تستفيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون، الأمر الذي يساعد على تحسين مستويات التوافر وتقليل الفاقد والهدر الغذائي.

وأشار الهاشمي إلى أن «التعاونية» تعتمد على شبكة متنوعة من الموردين تشمل المزارع المحلية إلى جانب موردين من الأردن وإسبانيا والمغرب وتركيا، بما يضمن استمرارية توفر المنتجات على مدار العام رغم التغيرات الموسمية، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد واستقرار الأسواق.

وأكد أن الحد من الهدر الغذائي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الاستدامة في «تعاونية الاتحاد»، حيث يتم الاعتماد على التخطيط الذكي للطلب، والتدوير المستمر للمخزون، وتأهيل الكوادر العاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنتجات الطازجة.

وأفاد بأن دعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، والاستثمار في التقنيات الحديثة، تمثل ركائز رئيسة لمساهمة تعاونية الاتحاد في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان توفير منتجات طازجة وآمنة وعالية الجودة للمستهلكين على مدار العام.