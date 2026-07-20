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الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول «بريكس» بالهند

الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول «بريكس» بالهند
20 يوليو 2026 21:17

 

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة «بريكس»، الذي استضافته مدينة ناجبور بجمهورية الهند، بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وترأس وفد الدولة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة.

  • الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول «بريكس» بالهند
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كما شارك وفد الدولة في جلسات الاجتماع، التي ناقشت عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النقل المستدام، وتعزيز الابتكار، وإزالة الكربون من قطاع النقل، وتطوير حلول التنقل الحضري الذكي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون البحثي والفني بين الدول الأعضاء.
وأقرّ وزراء النقل في دول مجموعة بريكس الإعلان الختامي للاجتماع، الذي تضمن خريطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع النقل، وحدد عدداً من الأولويات الاستراتيجية، شملت تطوير البنية التحتية المستدامة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع النقل، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، وخفض انبعاثات الكربون، وتطوير مراكز النقل الحضري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء شبكة أبحاث للسكك الحديدية بين دول المجموعة.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يدعم جهود تطوير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، ويواكب مستهدفاتها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: وام
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