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ارتفاع أسعار الذهب والدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفاع أسعار الذهب والدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع
21 يوليو 2026 08:39

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4023.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4028 دولار.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 56.93 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1591.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1256.68 دولار.

 

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تراجع أسعار الذهب
الدولار يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي

وفي سوق العملات، حوم الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، إذ استقر أمام الين عند 162.50 ين، فيما سجل اليورو 1.1415 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3434 دولار. كما استقر مؤشر الدولار عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

 

في المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، بينما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.7001 دولار.

المصدر: وام
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