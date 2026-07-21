«فيتش» تمنح بنك الاستثمار تصنيف «BBB+»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن بنك الاستثمار «INB» أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحته تصنيف المصدر طويل الأجل (IDR) عند مستوى«BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرّة، كما منحته تصنيف دعم حكومي (GSR) عند مستوى«bbb+»، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل.

ويمثّل هذا التصنيف محطة مهمة في مسيرة التحول المستمرة لبنك الاستثمار ويُعد إقراراً مستقلاً بالتقدم الذي أحرزه البنك في تعزيز مركزه المالي وإعادة ترسيخ أعماله وتعزيز مكانته، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ووفقاً لوكالة فيتش، يستند تصنيف المصدر طويل الأجل لبنك الاستثمار إلى توقعات الدعم الحكومي، إلى جانب تمتع البنك بمستويات رأسمالية كافية وتغطية جيدة للسيولة وتحسُّن مستمر في أدائه المالي، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقّعات الوكالة بمواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من رأس المال والسيولة تدعم نموّه المستقبلي. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب برنامج تحول نفّذه البنك، امتد على مدى سنوات عدة بهدف تعزيز ميزانيته العمومية وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي وإعادة التموضع، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. كما عاد البنك إلى الربحية في عام 2025 بعد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها وواصل البناء على هذا الزخم من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيته والتركيز الواضح على أولوياته. وأشارت وكالة «فيتش» إلى استمرار التحسن في الأداء التشغيلي للبنك، بما في ذلك نمو صافي دخل الفوائد وتوفّر مستويات كافية من تغطية المخصصات وتمتعه بقاعدة رأسمالية قوية.