«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الدار عن إطلاق مشروع «ذا كانوبيز»، أول مجمع سكني ضمن «ياس بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة، التي كُشف عنها مؤخراً بقيمة تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، والواقعة على الواجهة الشمالية لجزيرة ياس.

ويضم «ذا كانوبيز» 592 شقة موزّعة على ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. كما يضم المجمع أكثر من 10 آلاف متر مربع من المساحات المفتوحة المنسقة، تشمل مسارات مظللة وحدائق ومناطق خارجية مخصّصة للصحة واللياقة ومساحات اجتماعية تهيئ بيئة سكنية نشطة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام.

ويتيح «ذا كانوبيز» لسكانه سهولة الوصول سيراً على الأقدام إلى ممشى الواجهة البحرية الممتد على طول 700 متر، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة والمنتزهات العامة، بالإضافة إلى أول شاطئ على الجهة الشمالية من الجزيرة.

ويشكل نادي «ذا كانوبي كلوب» الاجتماعي وجهة نابضة بالحياة في قلب المجمع.

ويقع «ذا كانوبيز» على بُعد دقائق من أبرز وجهات الترفيه في جزيرة ياس، بما في ذلك «ياس مول»، و«سي وورلد أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد»، وملعب «ياس لينكس أبوظبي»، و«حلبة مرسى ياس». وسيعزز «سفير أبوظبي» المرتقب عند افتتاحه المكانة العالمية لجزيرة ياس ويزيد جاذبيتها للسكن والزيارة والاستثمار على المدى الطويل.

وستطرح الدار وحدات «ذا كانوبيز» للبيع اعتباراً من 29 يوليو. ويمكن للمشترين الراغبين بالتملك في المشروع زيارة مركزي مبيعات الدار في جزيرة ياس بأبوظبي أو طريق شاطئ جميرا في دبي.

