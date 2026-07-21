الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»

«الدار» تُطلق مشروع «ذا كانوبيز» في «ياس بوينت»
21 يوليو 2026 12:19


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدار» تطلق «ياس بوينت» باستثمارات 6 مليارات درهم
«الدار» تُطلق موسماً صيفياً مليئاً بالتجارب العائلية


أعلنت الدار عن إطلاق مشروع «ذا كانوبيز»، أول مجمع سكني ضمن «ياس بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة، التي كُشف عنها مؤخراً بقيمة تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، والواقعة على الواجهة الشمالية لجزيرة ياس.
ويضم «ذا كانوبيز» 592 شقة موزّعة على ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. كما يضم المجمع أكثر من 10 آلاف متر مربع من المساحات المفتوحة المنسقة، تشمل مسارات مظللة وحدائق ومناطق خارجية مخصّصة للصحة واللياقة ومساحات اجتماعية تهيئ بيئة سكنية نشطة يسهل التنقل فيها سيراً على الأقدام.
ويتيح «ذا كانوبيز» لسكانه سهولة الوصول سيراً على الأقدام إلى ممشى الواجهة البحرية الممتد على طول 700 متر، إلى جانب مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة والمنتزهات العامة، بالإضافة إلى أول شاطئ على الجهة الشمالية من الجزيرة.
ويشكل نادي «ذا كانوبي كلوب» الاجتماعي وجهة نابضة بالحياة في قلب المجمع.
ويقع «ذا كانوبيز» على بُعد دقائق من أبرز وجهات الترفيه في جزيرة ياس، بما في ذلك «ياس مول»، و«سي وورلد أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد»، وملعب «ياس لينكس أبوظبي»، و«حلبة مرسى ياس». وسيعزز «سفير أبوظبي» المرتقب عند افتتاحه المكانة العالمية لجزيرة ياس ويزيد جاذبيتها للسكن والزيارة والاستثمار على المدى الطويل.
وستطرح الدار وحدات «ذا كانوبيز» للبيع اعتباراً من 29 يوليو. ويمكن للمشترين الراغبين بالتملك في المشروع زيارة مركزي مبيعات الدار في جزيرة ياس بأبوظبي أو طريق شاطئ جميرا في دبي.
 

الدار العقارية
آخر الأخبار
مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
اليوم 16:34
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اقتصاد
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اليوم 16:33
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اقتصاد
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اليوم 16:14
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
علوم الدار
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
اليوم 16:01
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
الترفيه
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©