«صندوق خليفة» يعزّز منظومته بـ7 برامج تمويلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تطوير منظومته التمويلية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 7 برامج تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس، مروراً بالنمو والتوسع، وصولاً إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على اختيار الحل التمويلي الأنسب لطبيعة مشاريعهم واحتياجاتها.

تغطي البرامج التمويلية الجديدة 3 احتياجات رئيسة، تتمثل في: تمكين رواد الأعمال الجدد، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز السيولة التشغيلية للمشاريع، ضمن منظومة متكاملة تدعم رحلة نمو المشاريع. وفي إطار هذه المنظومة، دشّن الصندوق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» الذي يستهدف الإماراتيين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم، والانطلاق بها وفق أسس مالية أكثر استقراراً، ما يعزز فرص نجاح المشاريع منذ مراحلها المبكرة.

وأطلق صندوق خليفة «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات»؛ بهدف تحفيز تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع استخدامها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.