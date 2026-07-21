الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يعزّز منظومته بـ7 برامج تمويلية

«صندوق خليفة» يعزّز منظومته بـ7 برامج تمويلية
21 يوليو 2026 12:32

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تطوير منظومته التمويلية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 7 برامج تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس، مروراً بالنمو والتوسع، وصولاً إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على اختيار الحل التمويلي الأنسب لطبيعة مشاريعهم واحتياجاتها.

 

تغطي البرامج التمويلية الجديدة 3 احتياجات رئيسة، تتمثل في: تمكين رواد الأعمال الجدد، ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز السيولة التشغيلية للمشاريع، ضمن منظومة متكاملة تدعم رحلة نمو المشاريع. وفي إطار هذه المنظومة، دشّن الصندوق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» الذي يستهدف الإماراتيين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال للمرة الأولى، من خلال تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم، والانطلاق بها وفق أسس مالية أكثر استقراراً، ما يعزز فرص نجاح المشاريع منذ مراحلها المبكرة.

 

أخبار ذات صلة
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال

وأطلق صندوق خليفة «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات»؛ بهدف تحفيز تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع استخدامها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

آخر الأخبار
مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
اليوم 16:34
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اقتصاد
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اليوم 16:33
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اقتصاد
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اليوم 16:14
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
علوم الدار
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
اليوم 16:01
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
الترفيه
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©