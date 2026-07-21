«راكز» تعزز تعاونها مع الهند عبر جولة ترويجية في مومباي

مومباي (الاتحاد)

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال في مدينة مومباي الهندية وذلك ضمن جولة ترويجية استمرت أسبوعين شملت مدن مثل بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني. استهدفت الزيارة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الهندية الراغبة في اتخاذ الدولة مركزاً للتوسع إقليمياً وعالمياً. وفي مومباي عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبريات الشركات الهندية العاملة في قطاعات متنوعة، مثل تصنيع السيارات والخدمات المصرفية والمالية وتقنية المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي لإجراءات الأعمال وتجارة البتروكيماويات وتصنيع الكيماويات والأسمدة. وفي سياق الجولة وقّعت «راكز» مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند والتي تمثل قطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في الهند.