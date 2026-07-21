الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تعزز تعاونها مع الهند عبر جولة ترويجية في مومباي

رامي جلاّد وديباك لاوالي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
21 يوليو 2026 12:36

مومباي (الاتحاد)
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال في مدينة مومباي الهندية وذلك ضمن جولة ترويجية استمرت أسبوعين شملت مدن مثل بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني. استهدفت الزيارة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الهندية الراغبة في اتخاذ الدولة مركزاً للتوسع إقليمياً وعالمياً. وفي مومباي عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبريات الشركات الهندية العاملة في قطاعات متنوعة، مثل تصنيع السيارات والخدمات المصرفية والمالية وتقنية المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي لإجراءات الأعمال وتجارة البتروكيماويات وتصنيع الكيماويات والأسمدة. وفي سياق الجولة وقّعت «راكز» مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند والتي تمثل قطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في الهند.

أخبار ذات صلة
تفاهم بين حكومة الفجيرة و«الإمارات المالي» لتنمية الكوادر الوطنية
"زايد للاستدامة" تعزز عبر مبادرة "ما بعد 2020" منظومة الرعاية الصحية في الهند
راكز
الإمارات
الهند
آخر الأخبار
مصرف الشارقة الإسلامي
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يؤكد التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»
اليوم 16:34
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اقتصاد
«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بقيمة 150 مليون درهم لمجموعة طلال
اليوم 16:33
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اقتصاد
353.5 مليون درهم مبالغ ضريبية استردها 4 آلاف مواطن عن بناء مساكنهم الجديدة في 6 أشهر
اليوم 16:14
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
علوم الدار
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"
اليوم 16:01
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
الترفيه
9 نصائح لتخفيف «السُّعال الليلي»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©